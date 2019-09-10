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РИА Новости

В Домодедово опровергли данные о ЧП с ударом током в аэропорту

14:10 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта "Домодедово"
Здание международного аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Информация о том, что человека ударило током на территории московского аэропорта "Домодедово", не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель авиагавани.
РЕН ТВ ранее сообщил, что 27-летний мужчина получил электротравму и ожоги 50% тела на территории "Домодедово" - в бывшем здании авиакомпании "Трансаэро".
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"По оперативным данным, житель Киргизии был поражен током в одном из посёлков вблизи аэропорта. После инцидента знакомые пострадавшего привезли его к офисному зданию рядом с парковкой Р5 и вызвали скорую помощь", - сказал собеседник агентства.
"Медпомощь была оказана на месте, после этого пострадавший был госпитализирован в Подольский ожоговый центр", - добавил он.
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Домодедово (аэропорт)МоскваПроисшествия
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