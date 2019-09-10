В Домодедово опровергли данные о ЧП с ударом током в аэропорту

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Информация о том, что человека ударило током на территории московского аэропорта "Домодедово", не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель авиагавани.

РЕН ТВ ранее сообщил, что 27-летний мужчина получил электротравму и ожоги 50% тела на территории "Домодедово" - в бывшем здании авиакомпании "Трансаэро".

"По оперативным данным, житель Киргизии был поражен током в одном из посёлков вблизи аэропорта. После инцидента знакомые пострадавшего привезли его к офисному зданию рядом с парковкой Р5 и вызвали скорую помощь", - сказал собеседник агентства.