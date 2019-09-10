В Подмосковье нашли заблудившуюся в лесу многодетную семью

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подмосковные спасатели нашли и вывели из леса заблудившуюся при сборе грибов многодетную семью из пяти человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

"Многодетная семья днем отправилась в лес за грибами. А вечером, когда уже стемнело, молодые люди поняли, что потерялись и не могут самостоятельно выйти из леса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в субботу в лесу близ деревни Мелихово в городском округе Чехов. За помощью к спасателям на пульт единой дежурно-диспетчерской службы "112" обратился глава семейства, который сообщил геокоординаты их местонахождения. Он уточнил, что всего их пятеро, в том числе трое детей.

На поиски потерявшихся отправились сотрудники поисково-спасательного отряда "Мособлпожспас" и аварийно-спасательной группы "ЧеховСпас". Во время поисковой операции спасатели постоянно поддерживали связь с потерявшимися по телефону.