В Подмосковье нашли заблудившуюся в лесу многодетную семью

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подмосковные спасатели нашли и вывели из леса заблудившуюся при сборе грибов многодетную семью из пяти человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Многодетная семья днем отправилась в лес за грибами. А вечером, когда уже стемнело, молодые люди поняли, что потерялись и не могут самостоятельно выйти из леса", - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в субботу в лесу близ деревни Мелихово в городском округе Чехов. За помощью к спасателям на пульт единой дежурно-диспетчерской службы "112" обратился глава семейства, который сообщил геокоординаты их местонахождения. Он уточнил, что всего их пятеро, в том числе трое детей.
На поиски потерявшихся отправились сотрудники поисково-спасательного отряда "Мособлпожспас" и аварийно-спасательной группы "ЧеховСпас". Во время поисковой операции спасатели постоянно поддерживали связь с потерявшимися по телефону.
"Благодаря умелым и грамотным действиям спасателей поиск длился недолго, и в 21.29 семью благополучно вывели из леса", - добавил представитель ведомства, отметив, что медицинская помощь никому из членов семьи не понадобилась.