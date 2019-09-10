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РИА Новости

В Москве проверят информацию о продаже ребенка через мессенджер

13:40 10.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту распространения в мессенджере объявления о продаже человека, к которому было приложено фото несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Москве.
По предварительным данным следствия, 13 августа 2019 года жителю столицы в рекламной группе одного из мобильных приложений пришло пять сообщений о продаже человека, к которым была приложена фотография несовершеннолетнего ребенка.
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"В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
По результатам проверки следователь решит, возбуждать ли уголовное дело.
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