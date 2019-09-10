В Москве проверят информацию о продаже ребенка через мессенджер

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту распространения в мессенджере объявления о продаже человека, к которому было приложено фото несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Москве.

По предварительным данным следствия, 13 августа 2019 года жителю столицы в рекламной группе одного из мобильных приложений пришло пять сообщений о продаже человека, к которым была приложена фотография несовершеннолетнего ребенка.

"В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.