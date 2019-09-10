Москва поддержала инициативу Минска не размещать РСМД в Европе

МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ поддерживает предложение Белоруссии о декларации странами своей приверженности решению не размещать ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
В сентябре на международной антитеррористической конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск пока не намерен производить или размещать у себя ракеты средней и меньшей дальности. Он отметил, что декларация ответственных стран о неразмещении таких ракет в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности. Глава государства также призвал к новому широкому переговорному процессу по этой теме как на региональном, так и на глобальном уровне.
5 августа, 08:00РИА НовостиКонец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
"Мы относимся к этому положительно", - сказал Патрушев журналистам во вторник в Минске, касаясь озвученного Лукашенко.