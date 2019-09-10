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РИА Новости

Москва поддержала инициативу Минска не размещать РСМД в Европе

13:34 10.09.2019
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© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandЗапуск американской баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия
Запуск американской баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия
© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
Запуск американской баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия. Архивное фото
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ поддерживает предложение Белоруссии о декларации странами своей приверженности решению не размещать ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
В сентябре на международной антитеррористической конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск пока не намерен производить или размещать у себя ракеты средней и меньшей дальности. Он отметил, что декларация ответственных стран о неразмещении таких ракет в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности. Глава государства также призвал к новому широкому переговорному процессу по этой теме как на региональном, так и на глобальном уровне.
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"Мы относимся к этому положительно", - сказал Патрушев журналистам во вторник в Минске, касаясь озвученного Лукашенко.
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БелоруссияЕвропаНиколай ПатрушевРоссияБезопасность
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