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РИА Новости

В Ростовской области загорелся мусорный полигон

13:18 10.09.2019 (обновлено: 13:30 10.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииПожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Твердые бытовые отходы загорелись на площади 3 гектара на полигоне в Волгодонске Ростовской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"На юго-восточной окраине города на полигоне происходит горение твердых бытовых отходов на площади 3 гектара", - сказал собеседник агентства.
© ГУ МЧС России по Ростовской областиПожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
© ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
По его словам, задымление в результате пожара в Волгодонске пока отсутствует, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в норме.
К тушению пожара привлечены 47 человек и 22 единицы техники.
Валерий Фадеев. Архивное фото
12 октября 2018, 15:04РИА Новости
В Общественной палате предложили национализировать мусорные полигоны
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