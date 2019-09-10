В Ростовской области загорелся мусорный полигон

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Твердые бытовые отходы загорелись на площади 3 гектара на полигоне в Волгодонске Ростовской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"На юго-восточной окраине города на полигоне происходит горение твердых бытовых отходов на площади 3 гектара", - сказал собеседник агентства.
Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
По его словам, задымление в результате пожара в Волгодонске пока отсутствует, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в норме.
К тушению пожара привлечены 47 человек и 22 единицы техники.
12 октября 2018, 15:04РИА НовостиВ Общественной палате предложили национализировать мусорные полигоны