В Ростовской области загорелся мусорный полигон

Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019

© Фото : МЧС России Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Твердые бытовые отходы загорелись на площади 3 гектара на полигоне в Волгодонске Ростовской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.

"На юго-восточной окраине города на полигоне происходит горение твердых бытовых отходов на площади 3 гектара", - сказал собеседник агентства.

© ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019 © ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019

По его словам, задымление в результате пожара в Волгодонске пока отсутствует, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в норме.