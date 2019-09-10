Экологи назвали причину превышения уровня загрязнения воздуха в Москве

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Превышения уровня загрязнения воздуха, зафиксированные в Москве минувшей ночью и утром, обусловлены погодными условиями, способствующими плохому рассеиванию вредных веществ, сообщили РИА Новости в Мосэкомониторинге.

"По данным мониторинга, прошедшей ночью и утром в условиях накопления выбросов в атмосфере отмечался рост концентраций загрязняющих веществ, в отдельных районах зафиксированы кратковременные превышения, в том числе, превышения порога запаха по сероводороду. Однако критерий, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, не превышался", - рассказали в Мосэкомониторинге.

В организации также отметили, что превышения уровня загрязнений воздуха обусловлены погодными условиями.

"В Москве установилась теплая погода без осадков. Особенностью такой погоды является ухудшение условий для рассеивания и накопления загрязняющих веществ (в основном это ночные и утренние часы). В этот период за счет накопления выбросов происходит повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха на всей территории города, в связи с чем могут отмечаться различные запахи", - рассказали в Мосэкомониторинге.

При этом отмечается, что подобные ухудшения носят временный характер, к 11 часам ситуация стабилизировалась.