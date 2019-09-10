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РИА Новости

Экологи назвали причину превышения уровня загрязнения воздуха в Москве

13:07 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Превышения уровня загрязнения воздуха, зафиксированные в Москве минувшей ночью и утром, обусловлены погодными условиями, способствующими плохому рассеиванию вредных веществ, сообщили РИА Новости в Мосэкомониторинге.
"По данным мониторинга, прошедшей ночью и утром в условиях накопления выбросов в атмосфере отмечался рост концентраций загрязняющих веществ, в отдельных районах зафиксированы кратковременные превышения, в том числе, превышения порога запаха по сероводороду. Однако критерий, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, не превышался", - рассказали в Мосэкомониторинге.
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В организации также отметили, что превышения уровня загрязнений воздуха обусловлены погодными условиями.
"В Москве установилась теплая погода без осадков. Особенностью такой погоды является ухудшение условий для рассеивания и накопления загрязняющих веществ (в основном это ночные и утренние часы). В этот период за счет накопления выбросов происходит повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха на всей территории города, в связи с чем могут отмечаться различные запахи", - рассказали в Мосэкомониторинге.
При этом отмечается, что подобные ухудшения носят временный характер, к 11 часам ситуация стабилизировалась.
"По данным на 9 утра, превышений не отмечено. По состоянию на 11 часов ситуация стабильная. Метеоусловия в течение дня в целом будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", - добавили в Мосэкомониторинге.
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