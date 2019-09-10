Пушков прокомментировал публикации об "агенте США" Олеге Смоленкове

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал мутной историю о "шпионе", которого якобы завербовало в России и затем вывезло из страны ЦРУ.

В США раскручивают новую «шпионскую историю» в поддержку стареющей версии о «вмешательстве России в выборы». Как обычно, застрельщиками выступают CNN и New York Times, рассказывающие о шпионе, к-ый непонятно кем работал, но все и обо всех якобы знал. История мутная, цель ясная. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 сентября 2019 г.

Ранее телеканал CNN сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. По данным источников CNN, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".

По сообщениям NBC, "информатор" проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал подчеркивал, что не раскрывает имени из соображений безопасности. Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, якобы работавшем в посольстве в США и аппарате российского правительства.