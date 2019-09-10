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РИА Новости

Пушков прокомментировал публикации об "агенте США" Олеге Смоленкове

15:22 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал мутной историю о "шпионе", которого якобы завербовало в России и затем вывезло из страны ЦРУ.
Ранее телеканал CNN сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. По данным источников CNN, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства".
По сообщениям NBC, "информатор" проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал подчеркивал, что не раскрывает имени из соображений безопасности. Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, якобы работавшем в посольстве в США и аппарате российского правительства.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такой человек действительно работал в администрации Кремля, однако его уволили несколько лет назад. Его работа не предусматривала контактов с российским лидером, заверил Песков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:59Радио
Песков: "агент США" Олег Смоленков работал в администрации Кремля
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МедиавойныЦентральное разведывательное управлениеАлексей ПушковВ мире
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