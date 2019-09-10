Экс-генсек НАТО считает, что миссию в Афганистане нужно продолжить

ТБИЛИСИ, 10 сен – РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что альянс и США должны продолжить миссию в Афганистане.

"Я не думаю, что НАТО или США в ближайшем будущем выведут силы из Афганистана. По этому вопросу ведутся переговоры", - заявил Расмуссен на международной конференции в Тбилиси.

По его словам, принимать подобные решения "на основе календаря опасно". Он считает, что силы должны оставаться в Афганистане до тех пор, пока не закончат свое дело.

Он добавил, что радикальное движение "Талибан" "думает, что они могут просто сесть и ждать, пока мы выйдем, и продолжать нападения на местное население".

В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.