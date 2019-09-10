Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T12:58Z
https://ria.ru/20190910/1558523308.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148132/31/1481323181_0:0:4392:2470_1036x0_80_0_0_0eaad3936ea6fde60c1edb69a3cc4379.jpg
РИА Новости

Экс-генсек НАТО считает, что миссию в Афганистане нужно продолжить

12:58 10.09.2019
56
© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 сен – РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что альянс и США должны продолжить миссию в Афганистане.
"Я не думаю, что НАТО или США в ближайшем будущем выведут силы из Афганистана. По этому вопросу ведутся переговоры", - заявил Расмуссен на международной конференции в Тбилиси.
По его словам, принимать подобные решения "на основе календаря опасно". Он считает, что силы должны оставаться в Афганистане до тех пор, пока не закончат свое дело.
Он добавил, что радикальное движение "Талибан" "думает, что они могут просто сесть и ждать, пока мы выйдем, и продолжать нападения на местное население".
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 10:47РИА Новости
Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
8 сентября, 16:13РИА Новости
Талибы продолжат борьбу в Афганистане после отмены переговоров с США
100001
Обсудить 0
НАТОАндерс Фог РасмуссенАфганистанСШАВ мире
Рекомендуем
Вид на Пекин
Китай призвал США и талибов продолжить переговоры
РИА
Новости
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Турция обвинила США в затягивании формирования зоны безопасности в Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
Расмуссен посоветовал Грузии вступать в НАТО "без Абхазии и Южной Осетии"
Лента
новостей
Скорая помощь в Кабуле
СМИ: у посольства США в Кабуле прогремел взрыв
ООН обеспокоена угрозами талибов сорвать выборы в Афганистане
Самолет-разведчик Boeing RC-135W в ВВС Великобритании
Британский самолет-разведчик совершил облет северо-западных границ России
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что переговоры США с талибами "мертвы"
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал о возможности разгромить талибов
Американская военная техника
Спецпредставитель США прокомментировал возможность вторжения в Венесуэлу
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Спецпредставитель Генсека ООН призвал стороны в Афганистане к переговорам
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро назвал учения Венесуэлы на границе с Колумбией защитой
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Члены конгресса США в четверг проведут пресс-конференцию по делу Уилана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
Лента новостейМолния