Валерия Нюхалова: бренд-активизм стал одним из главных трендов в маркетинге

Крупнейшая в России конференция для профессионалов в области креатива, рекламы и маркетинга Digital Marketing Conference (DMC) пройдет в Москве 13 сентября. О тематике мероприятия, его участниках, а также о планах на будущее в интервью РИА Новости рассказала генеральный продюсер конференции Валерия Нюхалова:

- Какова программа конференции в этом году, какие последние тренды в области цифрового маркетинга вы будете обсуждать?

- Несмотря на то, что наша конференция называется Digital Marketing Conference, мы уже давно говорим не только о цифровом маркетинге, а обсуждаем намного более глобальные вопросы, которые волнуют как рынок маркетинга и рекламы, так и общество в целом. В этом году наши спикеры обсудят ряд актуальных тем, среди которых влияние культуры на формирование стратегии и создание рекламных кампаний, бренд-активизм как ключ к сердцу потребителя, творчество "на грани" и создание собственного бренда, умение грамотно строить коммуникацию с аудиторией, неизбежные изменения, которые несут за собой новые технологии, и многое другое.

- Вы обозначили бренд-активизм как один из главных трендов 2019 года. Почему?

- В России этот тренд только набирает обороты, тогда как в Европе и США бренд-активизм – не просто успешный маркетинговый ход, а реальное стремление компаний повлиять на социальную, экологическую, экономическую ситуацию в своей стране, а иногда и в мире. Вовлеченность в общесоциальные проблемы позволяет брендам наладить более тесный контакт с потребителями и дать им ощущение причастности к чему-то глобальному, важному, полезному. Это, в свою очередь, создаёт эмоциональную связь между брендом и клиентом, а также влияет на их желания, мнения и предпочтения.

Слишком долгое время бренды оставались в стороне от важных проблем, концентрируясь только на своём продукте и продажах. Новое поколение потребителей требует внимания не только к себе, но и ко всему окружающему миру.

- В списке выступающих на DMC большинство – зарубежные эксперты. По какому принципу вы отбираете и приглашаете спикеров?

- Каждый год мы приглашаем в Москву талантливых креаторов, создателей всемирно известных рекламных кампаний, победителей международных фестивалей и премий, а также абсолютно неожиданных гостей: создателя браузера TOR, директора музея Heineken Experience, создателей блокировщика рекламы AdBlock, вице-президента Cambridge Analytica. Мы изучаем программы известных фестивалей и конференций, отбираем ключевых спикеров, чтобы всего на один день привезти их в Москву и познакомить с нашей культурой и гостеприимством. Многие спикеры, побывав на DMC, советуют своим коллегам нашу конференцию как одно из лучших мероприятий, на которых им довелось выступать. Таким образом, мы формируем список харизматичных профессиональных экспертов из разных сфер, который ежегодно пополняется новыми лицами.

- Среди приглашенных на форум – обладатели призов фестиваля креативности "Каннские львы". Чему они могут научить российских коллег?

- На мой взгляд, основная задача победителей фестиваля в Канне – вдохновить наш рынок на новые свершения, рассказать и показать на собственном примере, как рождаются и реализуются идеи, достойные "львов". Наши эксперты помогают посмотреть на обычные вопросы под необычным углом и найти новые решения для самых сложных проблем. Несмотря на различие менталитетов, российский и западный рынки во многом схожи, и DMC даёт возможность увидеть и изучить проекты, завоевавшие высокие оценки каннского жюри, чтобы затем применить полученные знания при создании проектов не только для России, но и для рынков Европы.

- Вы проводите DMC в Москве уже в 11-й раз. Как эволюционировала конференция за это время? Что вы планируете на будущее?