Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T12:57Z
https://ria.ru/20190910/1558523241.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155852/31/1558523103_0:221:2218:1469_1036x0_80_0_0_649c3e4c1aa179d9e7b4651792ef0643.jpg
РИА Новости

Валерия Нюхалова: бренд-активизм стал одним из главных трендов в маркетинге

12:57 10.09.2019
81
© Фото : пресс-служба Digital Marketing ConferenceГенеральный продюсер Digital Marketing Conference Валерия Нюхалова
Генеральный продюсер Digital Marketing Conference Валерия Нюхалова
© Фото : пресс-служба Digital Marketing Conference
Крупнейшая в России конференция для профессионалов в области креатива, рекламы и маркетинга Digital Marketing Conference (DMC) пройдет в Москве 13 сентября. О тематике мероприятия, его участниках, а также о планах на будущее в интервью РИА Новости рассказала генеральный продюсер конференции Валерия Нюхалова:
- Какова программа конференции в этом году, какие последние тренды в области цифрового маркетинга вы будете обсуждать?
- Несмотря на то, что наша конференция называется Digital Marketing Conference, мы уже давно говорим не только о цифровом маркетинге, а обсуждаем намного более глобальные вопросы, которые волнуют как рынок маркетинга и рекламы, так и общество в целом. В этом году наши спикеры обсудят ряд актуальных тем, среди которых влияние культуры на формирование стратегии и создание рекламных кампаний, бренд-активизм как ключ к сердцу потребителя, творчество "на грани" и создание собственного бренда, умение грамотно строить коммуникацию с аудиторией, неизбежные изменения, которые несут за собой новые технологии, и многое другое.
- Вы обозначили бренд-активизм как один из главных трендов 2019 года. Почему?
- В России этот тренд только набирает обороты, тогда как в Европе и США бренд-активизм – не просто успешный маркетинговый ход, а реальное стремление компаний повлиять на социальную, экологическую, экономическую ситуацию в своей стране, а иногда и в мире. Вовлеченность в общесоциальные проблемы позволяет брендам наладить более тесный контакт с потребителями и дать им ощущение причастности к чему-то глобальному, важному, полезному. Это, в свою очередь, создаёт эмоциональную связь между брендом и клиентом, а также влияет на их желания, мнения и предпочтения.
Амазонские тропические леса
21 августа, 21:42РИА Новости
Призыв спасти от огня леса Амазонки стал трендом в Twitter
Слишком долгое время бренды оставались в стороне от важных проблем, концентрируясь только на своём продукте и продажах. Новое поколение потребителей требует внимания не только к себе, но и ко всему окружающему миру.
- В списке выступающих на DMC большинство – зарубежные эксперты. По какому принципу вы отбираете и приглашаете спикеров?
- Каждый год мы приглашаем в Москву талантливых креаторов, создателей всемирно известных рекламных кампаний, победителей международных фестивалей и премий, а также абсолютно неожиданных гостей: создателя браузера TOR, директора музея Heineken Experience, создателей блокировщика рекламы AdBlock, вице-президента Cambridge Analytica. Мы изучаем программы известных фестивалей и конференций, отбираем ключевых спикеров, чтобы всего на один день привезти их в Москву и познакомить с нашей культурой и гостеприимством. Многие спикеры, побывав на DMC, советуют своим коллегам нашу конференцию как одно из лучших мероприятий, на которых им довелось выступать. Таким образом, мы формируем список харизматичных профессиональных экспертов из разных сфер, который ежегодно пополняется новыми лицами.
- Среди приглашенных на форум – обладатели призов фестиваля креативности "Каннские львы". Чему они могут научить российских коллег?
- На мой взгляд, основная задача победителей фестиваля в Канне – вдохновить наш рынок на новые свершения, рассказать и показать на собственном примере, как рождаются и реализуются идеи, достойные "львов". Наши эксперты помогают посмотреть на обычные вопросы под необычным углом и найти новые решения для самых сложных проблем. Несмотря на различие менталитетов, российский и западный рынки во многом схожи, и DMC даёт возможность увидеть и изучить проекты, завоевавшие высокие оценки каннского жюри, чтобы затем применить полученные знания при создании проектов не только для России, но и для рынков Европы.
Винный набор, вазочка и ложка для варенья - изделия из серебра работы мастеров Великоустюгского завода Северная чернь.
7 августа, 12:33Вологодская область
"Северная чернь" станет официальным брендом Вологодской области
- Вы проводите DMC в Москве уже в 11-й раз. Как эволюционировала конференция за это время? Что вы планируете на будущее?
- Из года в год конференция растёт и развивается, мы увеличиваем количество спикеров и гостей, обретаем новых партнёров и тестируем интересные форматы. До сих пор на российском рынке рекламы и цифрового маркетинга не появилось событий, которые могли бы конкурировать с DMC по спикерской экспертизе и уровню организации. Мы не хотим останавливаться на достигнутом и планируем масштабировать события под брендом DMC, проводя различные мероприятия – от небольших воркшопов для клиентов до массовых фестивалей для всех, кому интересна digital-индустрия.
000000
Обсудить 0
Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
Начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров
Дмитрий Макаров: пуделя тоже можно натренировать на защиту человека
РИА
Новости
Максим Грачев
Максим Грачев: "Wargaming Fest: День танкиста" соберет до 300 тысяч гостей
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй: широкими шагами идем к великому возрождению китайской нации
Алексей Ерхов: рост ЧП с россиянами в Турции связан с возросшим турпотоком
Лента
новостей
Генеральный директор концерна Автоматика Владимир Кабанов
Владимир Кабанов: мы делаем только первые шаги в цифровизации выборов
Россия — большая гордая страна! Как встречают наши фильмы в Канаде
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
ФосАгро: поддержка молодых химиков - приоритет компании
Татьяна Валовая во время пресс-конференции
Татьяна Валовая: не думаю, что мое гражданство повлияет на работу офиса ООН
Писатель, доктор химических наук Януш Вишневский
Януш Вишневский: я — верящий в бога физик
Заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
11 сентября: Усекновение главы Иоанна Предтечи
Военнослужащие миссии Решительная поддержка на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 5 сентября 2019
Афганская ловушка для Трампа: уйти нельзя остаться
Прохожие на улице Уолл-Стрит в Нью-Йорке, США
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
Лента новостейМолния