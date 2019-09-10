Порошенко вызвали еще на четыре допроса

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко еще на четыре допроса, передает во вторник агентство " Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко еще на четыре допроса, передает во вторник агентство " Украинские новости " со ссылкой на ответ Госбюро на запрос.

Порошенко во вторник не пришел на допрос в Госбюро. По словам его адвоката Игоря Голлованя, экс-президент не пришел из-за занятости в Верховной раде. В Госбюро заявили, что вызывали Порошенко на допрос по делу о захвате власти. Ранее экс-президент уже проигнорировал повестку о вызове на допрос по делу о злоупотреблении властью.

Как говорится в сообщении, "Госбюро вызвало Порошенко на допрос 13, 18, 27 сентября и 3 октября".

Также в агентстве отметили, что ведомство отказалось сообщать, в рамках каких уголовных дел планируется проведение допросов, ссылаясь на статью криминального кодекса "недопустимости разглашения сведений досудебного расследования".