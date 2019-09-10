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РИА Новости

Порошенко вызвали еще на четыре допроса

12:50 10.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко еще на четыре допроса, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Госбюро на запрос.
Порошенко во вторник не пришел на допрос в Госбюро. По словам его адвоката Игоря Голлованя, экс-президент не пришел из-за занятости в Верховной раде. В Госбюро заявили, что вызывали Порошенко на допрос по делу о захвате власти. Ранее экс-президент уже проигнорировал повестку о вызове на допрос по делу о злоупотреблении властью.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
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"Свое отыграл". Экс-депутат Рады оценил шансы на арест ПорошенкоГенпрокурор Украины Руслан Рябошапка допустил уголовное преследование экс-президента Петра Порошенко. В эфире радио Sputnik бывший депутат Рады Александр Голуб рассказал, от чего будет зависеть подобный исход для бывшего украинского лидера.
Как говорится в сообщении, "Госбюро вызвало Порошенко на допрос 13, 18, 27 сентября и 3 октября".
Также в агентстве отметили, что ведомство отказалось сообщать, в рамках каких уголовных дел планируется проведение допросов, ссылаясь на статью криминального кодекса "недопустимости разглашения сведений досудебного расследования".
Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова заявляла, что экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.
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