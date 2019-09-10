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РИА Новости

В "Толмачево" задержали рейс Новосибирск-Москва из-за неисправности

12:36 10.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАэропорт "Толмачево" в Новосибирске
Аэропорт Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Вылет из Новосибирска в Москву самолета Boeing 737-800 отложили из-за сработавшего при подготовке к взлету датчика технической неисправности, сообщил РИА Новости во вторник представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Вылет самолета авиакомпании "Глобус" Boeing 737-800 отложен: при подготовке к взлету сработал датчик технеисправности", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что вылета в Москву (аэропорт "Домодедово") ожидают 167 пассажиров.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и контролирует права пассажиров задержанного рейса.
Самолет авиакомпании РусЛайн
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Boeing 737-800Домодедово (аэропорт)МоскваНовосибирскПроисшествия
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