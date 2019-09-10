Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T12:28Z
https://ria.ru/20190910/1558521560.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция Всероссийской федерации волейбола к началу сезона

12:28 10.09.2019
16
12 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Всероссийской федерации волейбола, посвященная началу игрового сезона.
Участники:
- генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр ЯРЕМЕНКО;
- капитан ВК "Заречье" (Одинцово) Ольга ЕФИМОВА;
- капитан ВК "Факел" (Новый Уренгой) Игорь КОЛОДИНСКИЙ;
- представитель руководства титульного партнера Суперлиги.

В ходе мероприятия состоится презентация обновленного названия турниров. Также будет представлен титульный партнер Всероссийской федерации волейбола

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Генералиссимус Франциско Франко у города Винарос. 26 июля 1938 года
В Испании суд вынесет решение по эксгумации останков Франко 24 сентября
РИА
Новости
Отель Арабские ночи, сделанный из списанного самолета Airbus A319 авиакомпании Etihad Airways
В Великобритании самолет превратили в гостиничный номер
Московский парк
В Москве и области продлили на среду "желтый" уровень погодной опасности
Полиция проверит, как львенок оказался в московском гараже
Лента
новостей
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
В Японии сформировали новый состав кабинета министров
Самые эффектные снимки конкурса Wildlife Photographer of the Year
Кадр из фильма Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Сириус Блэк снова встретились спустя 12 лет
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США допускают введение санкций против "Роснефти"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ввели санкции против двух сотрудников СК
Нестор Шуфрич
На Украине оппозиция оценила принятие закона об импичменте президента
Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Сенцов и Кольченко рассказали, чем будут заниматься на Украине
Смеситель на кухне
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
Лента новостейМолния