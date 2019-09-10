Пресс-показ фильма "Дело Коллини" режиссера Марко Кройцпайнтнера

Премьера картины в России состоится 19 сентября. Снятый в лучших традициях детективного триллера по одноименному бестселлеру Фердинанда фон Шираха (книга переведена в более чем в 30-ти странах), фильм претендует на успех таких титанов, как "Семь" Дэвида Финчера и "Код да Винчи" Рона Ховарда. Великолепный актерский состав в лице легендарного Джанго – Франко Неро и покорителей женских сердец – Элиаса ЭмБарека и Янниса Нивёнера делает проект еще более интересным и динамичным.
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Непредсказуемый сюжет, держащий в напряжении, великолепный звездный состав и грандиозный финал, который предоставляет пищу для размышлений – то, что не оставит ни одного зрителя равнодушным.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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