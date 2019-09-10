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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Дело Коллини" режиссера Марко Кройцпайнтнера

12:27 10.09.2019
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16 сентября в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Дело Коллини" немецкого режиссера Марко Кройцпайнтнера.
Премьера картины в России состоится 19 сентября. Снятый в лучших традициях детективного триллера по одноименному бестселлеру Фердинанда фон Шираха (книга переведена в более чем в 30-ти странах), фильм претендует на успех таких титанов, как "Семь" Дэвида Финчера и "Код да Винчи" Рона Ховарда. Великолепный актерский состав в лице легендарного Джанго – Франко Неро и покорителей женских сердец – Элиаса ЭмБарека и Янниса Нивёнера делает проект еще более интересным и динамичным.
Непредсказуемый сюжет, держащий в напряжении, великолепный звездный состав и грандиозный финал, который предоставляет пищу для размышлений – то, что не оставит ни одного зрителя равнодушным.

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