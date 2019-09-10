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РИА Новости

Пресс-конференция Аллы Бут. Прямая-трансляция

18:15 10.09.2019
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Жена находящегося в американской тюрьме российского бизнесмена Виктора Бута Алла вместе с дочерью прибыла в США.
Супруги должны увидеться впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.

Дело Виктора Бута

Виктор Бут уже более десяти лет находится в иностранных тюрьмах — сначала в Таиланде, затем в США.
Россиянина арестовали в марте 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда. Через два года его вывезли в США с нарушениями законодательства.
Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США, нелегальной торговли средствами ПВО и материальной поддержки терроризма.
Россиянина осудили на 25 лет тюрьмы. Бут не признал себя виновным ни по одному из пунктов.
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Алла БутВиктор БутСШАВ мире
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