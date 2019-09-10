Путин наградил депутата Чилингарова и ректора Сеченовского университета

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами депутата Артура Чилингарова и ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Чилингарова Артура Николаевича - депутата Государственный Думы Федерального Собрания РФ",- говорится в документе.
Кроме того, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.
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