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РИА Новости

Путин наградил депутата Чилингарова и ректора Сеченовского университета

12:15 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной прямой линии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной прямой линии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами депутата Артура Чилингарова и ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Чилингарова Артура Николаевича - депутата Государственный Думы Федерального Собрания РФ",- говорится в документе.
Кроме того, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.
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Петр ГлыбочкоАртур ЧилингаровВладимир ПутинРоссияОбщество
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