Путин наградил депутата Чилингарова и ректора Сеченовского университета

"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Чилингарова Артура Николаевича - депутата Государственный Думы Федерального Собрания РФ",- говорится в документе.

Кроме того, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.