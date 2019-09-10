Путин наградил главу РЖД орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Белозеров родился 26 сентября 1969 года. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов в 1992 году по специальности экономист, планирование промышленности. В разное время работал в "Ленэнерго", аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, в "Российской топливной компании", Федеральном дорожном агентстве, министерстве транспорта РФ. Главой РЖД назначен в августе 2015 года.