Путин наградил главу РЖД орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора РЖД Олега Белозерова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, говорится указе президента на официальном портале правовой информации.
"За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Белозерова Олега Валентиновича…", - говорится в опубликованном во вторник документе, датированном 9 сентября 2019 года.
Белозеров родился 26 сентября 1969 года. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов в 1992 году по специальности экономист, планирование промышленности. В разное время работал в "Ленэнерго", аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, в "Российской топливной компании", Федеральном дорожном агентстве, министерстве транспорта РФ. Главой РЖД назначен в августе 2015 года.
Согласно сайту компании, Белозеров имеет ряд государственных и отраслевых наград.