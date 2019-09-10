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РИА Новости

В Кузбассе исполнили мечту больного мальчика, мечтающего стать полицейским

12:14 10.09.2019 (обновлено: 12:17 10.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Полицейские в Кемеровской области исполнили мечту тяжелобольного шестилетнего мальчика Никиты Золотарева, который хочет стать стражем порядка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Недавно в главном управлении МВД России по Кемеровской области при содействии благотворительного проекта "Мечтай со мной" узнали о своём маленьком земляке – шестилетнем Никите Золотареве, который борется с тяжелым недугом. Несмотря на это, мальчик намерен стать полицейским. Сотрудники главка исполнили его желание, подарив ребенку возможность почувствовать себя стражем порядка", – отметила Волк.
Она рассказала, что сначала мальчика ознакомили со службой в ГИБДД. В музее он подержал жезл-скоростемер, примерил фуражку, а затем и форменную каску. Позже мальчик отправился в детско-юношеский центр безопасности дорожного движения, где в строгом соответствии с правилами прокатился по игрушечным улицам на веломобиле и самокате.
Бойцы спецназа "Гром" показали мальчику, как они готовятся к схваткам с преступниками, а эксперт-криминалист продемонстрировал, как происходит осмотр места происшествия, фотосъемка микрообъектов, собираются улики и снимаются отпечатки пальцев.
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Ирина ВолкГИБДД МВД РФМВД РФМоскваРоссияКемеровская областьОбщество
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