Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T17:14Z
https://ria.ru/20190910/1558519710.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155851/53/1558515349_0:65:1080:673_1036x0_80_0_0_86124642c67b0ca164c838335be51878.jpg
РИА Новости

В Геленджике ликвидировали пожар на центральном рынке

12:01 10.09.2019 (обновлено: 17:14 10.09.2019)
22403
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюПожар в Геленджике. 10 сентября 2019
Пожар в Геленджике. 10 сентября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
КРАСНОДАР, 10 сен — РИА Новости. Ликвидирован пожар на центральном рынке Геленджика, где утром во вторник загорелись торговые палатки, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным МЧС, возгорание возникло на улице Херсонской и охватило 300 квадратных метров. В мэрии отмечали, что никто из людей не пострадал, руководство станции скорой помощи города подтвердило эту информацию. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, для обеспечения безопасности сотрудники полиции эвакуировали жителей двух близлежащих многоэтажных домов.
"Пожар в Геленджике ликвидирован в 11:40 мск", — информирует ГУ МЧС.
19231346
Обсудить 0
КраснодарГеленджикКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Сенцов и Кольченко рассказали, чем будут заниматься на Украине
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Лента
новостей
Людмила Павличенко. 6 мая 1942 года, Севастополь
Нежные письма снайпера на листьях магнолии
Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космоса
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
Генуэзская крепость в Судаке
Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
Бахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Вид на Кремль
Должность Смоленкова в Кремле не предусматривала контактов с президентом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
11:24Житель Югры застрелил мужчину после просьбы не заходить в квартиру в обуви
11:24Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
Лента новостейМолния