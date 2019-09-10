В Геленджике ликвидировали пожар на центральном рынке

КРАСНОДАР, 10 сен — РИА Новости. Ликвидирован пожар на центральном рынке Геленджика, где утром во вторник загорелись торговые палатки, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным МЧС, возгорание возникло на улице Херсонской и охватило 300 квадратных метров. В мэрии отмечали, что никто из людей не пострадал, руководство станции скорой помощи города подтвердило эту информацию. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, для обеспечения безопасности сотрудники полиции эвакуировали жителей двух близлежащих многоэтажных домов.