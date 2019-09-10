Максим Грачев: "Wargaming Fest: День танкиста" соберет до 300 тысяч гостей

В Минске 15 сентября пройдет праздник "Wargaming Fest: День танкиста", который, как рассчитывают организаторы, станет одним из крупнейших фестивалей интерактивных развлечений в Европе. Ожидается, что его посетят 300 тысяч гостей из 28 стран. О том, что ждет поклонников игры на фестивале РИА Новости рассказал его главный организатор Максим Грачев:

- Максим, расскажите о формате праздника.

- В этом году мы решили объединить два фестиваля в один. С одной стороны, WG Fest, который прежде проходил в Москве и собирал под одной крышей огромную армию поклонников игр Wargaming. А с другой — День танкиста, который мы проводим уже в восьмой раз, причем это будет третий год, когда праздник состоится в центре белорусской столицы. Мы подумали: поскольку сердце нашей компании находится в Минске, то будет символично, если мы организуем здесь и масштабный фестиваль, который станет центром притяжения огромного количества поклонников наших игр и их семей. Причем не только из Беларуси, но и из других государств.

Переехав в центр Минска в 2017 году, День танкиста показал просто стремительный рост популярности: вначале мы рассчитывали на 30 тысяч посетителей, но в итоге праздник собрал 100 тысяч гостей. На следующий год мы удвоили эту цифру. Если эта тенденция продолжится, то в этом году мы вполне можем ожидать 300 тысяч участников. И мы готовы к этому, так что приглашаем всех!

Кроме того, география фестиваля растет с каждым годом: если в прошлом году на праздник приехали гости из 10 стран, то в этом году мы получили заявки от участников из 28 стран, среди которых есть даже такие экзотические, как Бахрейн, Иран, ОАЭ… Нам, конечно, это очень приятно.

- Учитываете ли вы опыт прошлых фестивалей?

- Праздник День танкиста мы делаем не только для игроков. Это, в первую очередь, семейный фестиваль, на который мы приглашаем гостей от мала до велика, и, естественно, нам хочется, чтобы каждый получил удовольствие, чтобы у него остались приятные впечатления. Это городской праздник, и мы стремимся к тому, чтобы вывести его за рамки исключительно игрового. Мы принимаем во внимание, что к нам придут люди с семьями, подростки, люди пожилого возраста. И каждый здесь должен чувствовать себя комфортно, найти занятие по душе.

Для этого мы основательно готовимся, проводим анализ предыдущих мероприятий, работаем над ошибками. Так, территория фестиваля значительно увеличится, станет больше фуд-кортов, теперь их будет 130 — на 25 больше, чем в прошлом году. Наша задача - сократить время ожидания в очередях, и в прошлом году это нам удалось. Я сам засекал время, потраченное на стояние в очереди за едой, и если на первом фестивале оно составляло около 30 минут, то в прошлом уменьшилось до 20. Надеемся, что в этом году сможем сделать как минимум не хуже.

Также мы работаем над тем, чтобы люди могли дозвониться друг другу на празднике, поэтому у нас есть договоренность со всеми операторами связи об установке на нашей площадке усиливающих сигнал вышек. Кроме того, большое внимание уделяем безопасности. Хотя многие на нас обижаются, мы не разрешаем приезжать на фестиваль с домашними питомцами, на велосипедах или самокатах.

- Что ожидает гостей на фестивале?

- Как я уже говорил, мы стараемся, чтобы каждый нашел на фестивале занятие по душе. Для игроков будет организована огромная игровая зона на 200 компьютеров, в которой можно будет сразиться в World of Tanks и получить приз за хорошие результаты. Для игроков World of Tanks Blitz будет своя площадка, где, кроме всего прочего, можно будет пообщаться с разработчиками игры и задать им вопросы. В этом году будет организована демозона нашей новой игры про спецназ "Калибр", с которой можно будет познакомиться поближе, что называется, "потрогать ее руками".

Во время фестиваля будет организована большая детская зона, в которой будут работать профессиональные аниматоры, здесь будет множество мастер-классов, лабиринт и даже детский кинотеатр. В отдельной подростковой зоне также будут проводиться мастер-классы по созданию фотографий и видео, здесь же будут граффитисты, скейтбордисты, диджеи — словом все, что интересует ребят в этом возрасте.

Для старшего поколения мы решили обустроить специальную мини-сцену, где, сидя на креслах под теплыми пледами, можно будет послушать песни военных лет.

На специальной площадке Вооруженных силы Республики Беларусь представят выставку военной техники, так что здесь можно будет сделать фото с настоящими танками различных моделей. Среди них, кстати, будет представлен и Т-72 — та самая машина, на которой белорусская команда заняла второе место на соревнованиях по танковому биатлону.

Кроме того, на фестивале будет площадка для самых ярых поклонников игр Wargaming — "Премиум-ангар". Здесь будет установлена отдельная сцена, на которую выйдут разработчики наших игр, чтобы ответить на все интересующие игроков вопросы, а также своя игровая зона на 100 компьютеров, свой фуд-корт и зона для отдыха.

На главной сцене "Wargaming Fest: День танкиста" состоится матч "Кланового суперкубка" между лучшими клановыми командами RU- и EU-регионов. Сразу 30 игроков сойдутся на поле битвы, чтобы побороться за призовой фонд в размере 40 тысяч долларов и ценные подарки от партнеров мероприятия.

В 14:00 стартует крупный международный турнир "Стальной охотник: турнир блогеров", где 20 блогеров поборются за суперприз.

Одним словом, мы постарались учесть интересы всех и надеемся, что нашим гостям понравится.

- У вас параллельно в игре проходит некий онлайн-фестиваль, расскажите о нем подробнее?

- Девять лет назад, 12 августа 2010 года, в релиз вышла игра World of Tanks. В честь этой даты разработчики подготовили для поклонников игры "Танковый фестиваль" — масштабное игровое событие, которое продлится до 7 октября. На протяжении фестиваля игроки выполняют уникальные задачи, зарабатывают внутриигровые билеты и получают награды. Долгожданное возвращение любимого игрового режима "Танковые гонки" состоится в конце сентября и продлится две недели.

-Как вы подбирали артистов?

-Подбор артистов всегда очень щекотливый вопрос. Ведь это не значит, что если мне, как организатору фестиваля, нравится та или иная группа, то я буду настаивать на ее выступлении. Вовсе не так. Мы собираемся командой и решаем, кто же из артистов будет действительно интересен нашей аудитории. В ход идет статистика, работа с отзывами в соцсетях, общение с пользователями, опросники…. Кроме того, надо учитывать, что праздник носит общегородской характер, поэтому мы принимаем во внимание, что будут семьи с детьми, подростки и пожилые люди. Надо, чтобы все чувствовали себя комфортно. Поэтому мы вначале составляем определенный список, а затем начинаем проверять его. И в ходе этой проверки появляется множество факторов и причин, по которым тот или иной артист отпадает — будь то запланированное у группы турне или какие-либо другие причины. Ведь может получиться и такая ситуация, что приглашенный артист сильно сместит акценты праздника, так сказать, перетянет на себя одеяло, и на него приедут сотни тысяч фанов из других стран — тогда о каком семейном фестивале может идти речь?

В случае с The Offspring сошлись все факторы: они подходит нам по характеру своей музыки — бодрая, энергичная, их песни знают наизусть миллионы людей. Ну и ребята, со своей стороны, сразу же согласились. Поэтому мы ожидаем их жаркого выступления.

Что касается других артистов, то мы всегда придерживались традиции — составлять лайнап таким образом, чтобы в него входили артисты из Беларуси, России и Украины. В этом году в него войдут украинцы "Вопли Видоплясова", российская группа "Звери". Кроме того, нам хочется, чтобы на фестивале прозвучали песни и белорусских команд на родном языке, поэтому мы пригласили группу "Крамбамбуля".

- Будет ли вестись трансляция с фестиваля?