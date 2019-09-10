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РИА Новости
Республика Мордовия

Глава Мордовии обсудил с Дитрихом развитие дорожной инфраструктуры

11:31 10.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевДорожные работы
Дорожные работы
© РИА Новости / Илья Питалев
Дорожные работы. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Вопросы развития дорожной инфраструктуры Мордовии обсудил глава республики Владимир Волков на встрече с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В первую очередь на встрече Волкова с Дитрихом речь шла о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В рамках нацпроекта дорожная отрасль региона получает беспрецедентное финансирование. Только в 2019 году на эти цели будет направлено более 3 миллиардов рублей: на ремонт региональных дорог, дорог Саранской агломерации, на завершение строительства объездной дороги в Саранске, на начало строительства объездной дороги в Рузаевке, а также на ремонт и строительство сельских автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Волков отметил, что обход столицы Мордовии уже практически готов к запуску. На сегодняшний день в план-график закупок нацпроекта включено 68 объектов из 68 запланированных, законтрактовано 62 объекта.
Также обсуждался вопрос ремонта мостовых сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. В том числе речь шла о финансировании строительства мостов на Северо-Восточном шоссе в Саранске.
Помимо прочего, на встрече были затронуты темы пригородных железнодорожных перевозок в Мордовии, дальнейшего развития аэропорта Саранска, в частности, обустройства в нем международного пункта пропуска.
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Республика МордовияЕвгений ДитрихВладимир Волков (политик)Министерство транспорта РФМордовияРоссияЭкономика
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