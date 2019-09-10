В Череповце строят судостроительный завод

ВОЛОГДА, 10 сен – РИА Новости. В Череповце приступили к строительству судостроительного завода, сообщает во вторник РИА Новости пресс-служба правительства области.

По ее данным, инвесторы рассматривали площадки для создания производства в разных регионах, примыкающих к Волго-Балту, но условия, предложенные Вологодской областью, оказались самыми комфортными. Проект стал резидентом территории опережающего социально-экономического (ТОСЭР) развития "Череповец" и получил налоговые льготы. Пресс-служба уточняет, что завод будет выпускать комплекты буксир-баржа для перевозки зерна, которые сейчас в России нигде не производят.

"Создание судостроительного завода имеет стратегическое значение для Череповца и позволит городу стать важным звеном Волго-Балтийского водного пути. Более того, в Череповце появится новая отрасль промышленности – судостроение, что будет способствовать диверсификации экономики моногорода",- приводится в сообщении слова губернатора области Олега Кувшинникова.