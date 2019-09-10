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РИА Новости
Вологодская область

В Череповце строят судостроительный завод

11:27 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГород Череповец
Город Череповец
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 10 сен – РИА Новости. В Череповце приступили к строительству судостроительного завода, сообщает во вторник РИА Новости пресс-служба правительства области.
По ее данным, инвесторы рассматривали площадки для создания производства в разных регионах, примыкающих к Волго-Балту, но условия, предложенные Вологодской областью, оказались самыми комфортными. Проект стал резидентом территории опережающего социально-экономического (ТОСЭР) развития "Череповец" и получил налоговые льготы. Пресс-служба уточняет, что завод будет выпускать комплекты буксир-баржа для перевозки зерна, которые сейчас в России нигде не производят.
"Создание судостроительного завода имеет стратегическое значение для Череповца и позволит городу стать важным звеном Волго-Балтийского водного пути. Более того, в Череповце появится новая отрасль промышленности – судостроение, что будет способствовать диверсификации экономики моногорода",- приводится в сообщении слова губернатора области Олега Кувшинникова.
Строительство будет реализовано в два этапа до конца 2020 года. На первом построят административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и котельную, на втором –производственные объекты. Общий объем инвестиций в проект составит около одного миллиарда рублей, на предприятии будут созданы 147 новых рабочих мест.
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