Чжан Ханьхуэй: широкими шагами идем к великому возрождению китайской нации

Вслед за непрерывной оптимизацией структуры торговли, последовательно углубляется продвижение финансового сотрудничества между Китаем и Россией по таким направлениям, как соединение капиталов, страхование, ценные бумаги, денежные переводы и банковские карты, а сотрудничество между банками становится все более тесным. На настоящий момент китайские банки ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, China Development Bank, The Export-Import Bank of China с китайским капиталом уже имеют свои отделения в России, китайская платежная система Union Pay имеет представительство в Москве. Все вышеуказанные финансовые учреждения Китая установили корреспондентские отношения с российскими кооперативными банками. Кроме того, две стороны вместе учредили Межправительственную китайско-российскую комиссию по инвестиционному сотрудничеству с целью стимулировать двустороннее сотрудничество в этой области.