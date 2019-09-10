Чжан Ханьхуэй: широкими шагами идем к великому возрождению китайской нации

РФ и Китай в октябре этого года отметят 70-летие дипломатических отношений. Об истории и будущем сотрудничества двух стран, особой роли Москвы для Пекина, китайском чуде, а также о любви китайцев к России и русскому языку и культуре в эксклюзивном интервью МИА "Россия сегодня" рассказал посол КНР Чжан Ханьхуэй.

— В этом году наши страны отмечают 70-летие со дня установления дипломатических отношений. Каков, на ваш взгляд, главный итог этих 70 лет? В чем вы видите свою задачу в качестве посла в России?

— Правительство и народ Китая никогда не забудут, как на второй день после образования Китайской Народной Республики Советский Союз сразу же признал и установил дипломатические отношения с овым Китаем. В годы, когда Новый Китай находился в бедственном положении, большое число советских специалистов оказывало поддержку Китаю, своей мудростью и усердием помогало Новому Китаю заложить индустриальную базу. В течение 70 лет отношения между двумя государствами крепли день ото дня.

Политическое взаимодоверие. Обе стороны в 2001 году подписали китайско-российский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в юридической форме закрепил концепцию дружбы, передающейся из поколения в поколение, и отказ от вражды на все времена. За шесть лет председатель КНР Си Цзиньпин восемь раз посетил Россию, а также провел 30 встреч с президентом России Владимиром Путиным в рамках двусторонних и многосторонних форматов. В июне текущего года главы двух государств объявили о вступлении китайско-российских отношений в новую эпоху.

Деловое сотрудничество. В 2018 году товарооборот между двумя странами впервые превысил 100 миллиардов долларов и продолжает сохранять тенденцию к росту. В контексте сотрудничества по сопряжению строительства инициативы "Один пояс и один путь" со строительством ЕАЭС две страны успешно реализуют крупные проекты стратегического характера в таких областях, как энергетика, авиация и космонавтика, непрерывно раскрывается потенциал в таких областях, как цифровая экономика, сельское хозяйство и научно-технические инновации.

Гуманитарные обмены. Обе стороны успешно провели целый ряд национальных Годов Китая и России, а также фестивали культуры, фестивали искусства, Недели кино и другие крупномасштабные мероприятия, создали 140 пар побратимых административных единиц на уровне городов, провинций и областей. Туристический поток между Китаем и Россией превысил 3 миллиона поездок, общее число иностранных студентов из двух стран приближается к цели в 100 тысяч человек.

Международное взаимодействие. Китай и Россия твердо защищают цели и принципы Устава ООН, противостоят унилатерализму, буллингу, решительно отстаивают мультилатерализм и мировую экономику открытого типа, совместными усилиями нацелены реагировать на различные глобальные вызовы и разрешать горячие региональные проблемы, а также вместе формировать сообщество единой судьбы человечества.

В преддверии 70-й годовщины со дня установления дипотношений между Китаем и Россией двусторонние отношения вступают в новую эпоху. Вступая в должность посла КНР в России в этот важный момент, я глубоко ощущаю почетную миссию и тяжелую ответственность. Я и сотрудники посольства КНР в России будем объединяться и взаимодействовать с российскими друзьями, чтобы всеми силами претворять в жизнь все важные консенсусы, достигнутые между председателем Си Цзиньпином и президентом Владимиром Путиным, а также продвигать непрерывное углубление и развитие китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху.

— В Москве 13-15 сентября пройдет фестиваль Китая, который посвящен 70-летию со дня образования КНР и 70-летию установления российско-китайских дипломатических отношений. Кто из китайских высокопоставленных лиц приедет на фестиваль? Планируется ли участие российских высокопоставленных официальных лиц в торжественных мероприятиях 1 октября в Пекине? Кого Китай пригласит на торжества?

— 70-летие установления дипотношений между Китаем и Россией является великим и радостным событием в истории двусторонних отношений. Различные круги общества Китая и России выступили инициаторами и организовали многообразные по форме, богатые по содержанию и разные по масштабу памятные мероприятия. Пользуясь случаем, позвольте мне от лица посольства КНР в России искренне поблагодарить организаторов этих мероприятий. Я хочу подчеркнуть, что проведение этих памятных мероприятий в полной мере демонстрирует, что после 70 трудных лет, путем неустанных усилий нескольких поколений людей, народная воля и социальные основы развития китайско-российских отношений уже имеют чрезвычайно прочную основу. Есть причины верить, что китайско-российские отношения, вступившие в новую эпоху, будут еще более крепкими и выносливыми.

1 октября исполнится 70 лет со дня образования Нового Китая. За 70 лет под руководством Коммунистической партии Китая народ всей страны добился великих результатов, которые привлекают внимание всего мира. От крайне бедственного положения в начальный период после образования КНР до второй крупнейшей экономики мира в настоящее время – Китай создал одно за другим чудо. В настоящее время Китай при решительном руководстве ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, твердо привержен плану из пяти компонентов, составляющих единое целое: осуществление экономического строительства, политического строительства, культурного строительства, социального строительства и строительства экологической цивилизации, стратегии "четырех всесторонних аспектов" (всестороннее построение среднезажиточного общества, всестороннее углубление реформ, всестороннее обеспечение управления страной в соответствии с законом и всестороннее осуществление строгого внутрипартийного управления), а также идет широкими шагами по пути к великому возрождению китайской нации.

Китай и Россия являются партнерами по всестороннему стратегическому взаимодействию, являются друг для друга добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами. Надеюсь, что друзья из СМИ будут в полной мере освещать торжественную церемонию и праздничную обстановку 70-летия Китая, чтобы российский народ посредством ваших сообщений разделил счастье и радость вместе с китайским народом по случаю 70-летия образования КНР.

— Какой рост товарооборота между Китаем и Россией прогнозируют в Пекине по итогам 2019 года? Лидеры РФ и КНР поставили задачу к 2024 году довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов. Как должна измениться структура двусторонней торговли, чтобы достичь поставленной задачи?

— При стратегическом руководстве глав двух государств торгово-экономические связи двух стран крепнут день ото дня, а также постоянно достигают новых вершин. В 2018 году торговый оборот между Китаем и Россией впервые превысил значительный рубеж в 100 миллиардов долларов. В первой половине текущего года объем двусторонней торговли составил 51,77 миллиардов долларов, увеличившись на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Ожидается, что годовой объем торговли на основе хороших результатов 2018 года снова осуществит прорыв. В связи с этим я полностью уверен в достижении цели, поставленной руководителями двух государств – довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов в год.

В будущем обе стороны могут приступить к оптимизации структуры торговли. Во-первых, необходимо продолжать укреплять сотрудничество в рамках крупномасштабных проектов. Стабильно осуществляется проект "Ямал-СПГ" с долевым участием китайской нефтегазовой компании Petrochina; восточный маршрут китайско-российского газопровода, по прогнозам, будет сдан в эксплуатацию к концу текущего года; московский международный торговый центр "Гринвуд" и другие проекты успешно развиваются. Обе стороны должны воспользоваться этими благоприятными возможностями, чтобы создать основу и костяк для сотрудничества.

Во-вторых, необходимо продолжать укреплять взаимосвязанность. Китайско-российский трансграничный железнодорожный мост, трансграничный автомобильный мост, восточный маршрут китайско-российского газопровода, международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2", китайско-монгольско-российский экономический коридор, регулярное грузовое железнодорожное сообщение Китай-Европа и другие проекты продвигаются твердой поступью, создавая более благоприятные условия для двусторонних торговых связей и регионального сотрудничества.

В-третьих, необходимо продолжать углублять стратегическое сопряжение. Сотрудничество по сопряжению строительства "Одного пояса и одного пути" со строительством ЕАЭС повысило уровень прагматического сотрудничества между двумя странами, а также принесло ранние плоды. Обе стороны должны и дальше усиливать сотрудничество, а в то же время укреплять сотрудничество в рамках "Цифрового Шелкового пути" и "Ледяного Шелкового пути".

В-четвертых, необходимо продолжать расширять сотрудничество в области сельского хозяйства. Все больше пищевых и сельскохозяйственных продуктов пользуются благосклонностью китайских потребителей, обе стороны должны ухватиться за рыночный спрос, углубить сотрудничество в области развития сельскохозяйственного разведения, выращивания и обработки сельскохозяйственной продукции и других видов комплексного развития сельского хозяйства, чтобы дать новые импульсы расширению масштабов двусторонней торговли.

В-пятых, необходимо продолжать использовать механизмы сотрудничества. Например, межправительственные комиссии по инвестиционному, энергетическому и двустороннему гуманитарному сотрудничеству, механизм регулярных встреч на уровне глав правительств Китая и России, "Янцзы – Волга", "Северо-Восточный Китай – Дальний Восток России" и другие форматы межрегионального сотрудничества, а также выставка "Китайско-российское ЭКСПО" и другие площадки, такие как крупные международные экономические форумы, которые проводит каждая из сторон.

— Объем китайских инвестиций в экономику России существенно уступает объему инвестиций в других странах, например, таких как Пакистан и Бангладеш. Что мешает углублению инвестиционного сотрудничества между нашими странами? Каким, на ваш взгляд, должен быть уровень этого сотрудничества?

— Россия придает большое значение привлечению иностранных инвестиций, а также является важным экспортером инвестиций. Китай придает большое значение инвестиционному сотрудничеству с Россией, а также рассматривает его в качестве важной составляющей двустороннего прагматического сотрудничества. За последние годы объем и масштаб китайских инвестиций в России росли в равной мере, а двустороннее сотрудничество в области финансов непрерывно углублялось. На Дальнем Востоке России особенно много китайских инвестиционных компаний, китайская сторона уже стала для Дальнего Востока России крупнейшим государством-источником инвестиций. С января по май 2019 года объем китайских прямых инвестиций во все отрасли России составил 210 миллионов долларов, увеличившись на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Вслед за непрерывной оптимизацией структуры торговли, последовательно углубляется продвижение финансового сотрудничества между Китаем и Россией по таким направлениям, как соединение капиталов, страхование, ценные бумаги, денежные переводы и банковские карты, а сотрудничество между банками становится все более тесным. На настоящий момент китайские банки ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, China Development Bank, The Export-Import Bank of China с китайским капиталом уже имеют свои отделения в России, китайская платежная система Union Pay имеет представительство в Москве. Все вышеуказанные финансовые учреждения Китая установили корреспондентские отношения с российскими кооперативными банками. Кроме того, две стороны вместе учредили Межправительственную китайско-российскую комиссию по инвестиционному сотрудничеству с целью стимулировать двустороннее сотрудничество в этой области.

Китайская сторона всегда рассматривала российскую сторону в качестве предпочтительного партнера по инвестиционному сотрудничеству. Китай готов работать вместе с Россией, чтобы совместными усилиями содействовать реализации большего числа проектов сотрудничества на основании принципа "предприятия – основа, рыночная ориентация, функционирование бизнеса, международная практика". Сторонам необходимо укрепить русло для Китайско-российского инвестиционного фонда, Китайско-российского инвестиционного фонда регионального развития и других фондов двустороннего сотрудничества, повысить уровень финансовой поддержки и финансовых услуг. Необходимо усилить защиту законных прав и интересов инвесторов обеих сторон, а также создать более справедливую, дружественную и устойчивую деловую среду.

— Россия и Китай готовятся к проведению Годов научно-технического и инновационного сотрудничества. Каковы, на ваш взгляд, наиболее перспективные направления этого сотрудничества? Какие проекты вы считаете приоритетными?

— Взаимодополняемость Китая и России в области научно-технических инноваций очевидна, а перспектива сотрудничества обширна. В июне текущего года председатель КНР Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Россию, в ходе которого главы двух государств определили дальнейшее расширение китайско-российского сотрудничества в области научно-технических инноваций во всех направлениях, а также решили провести перекрестные Года научно-технических инноваций в 2020-2021 годах.

В России развиты фундаментальные науки и образование, а также имеется мощный научно-технологический потенциал в таких сферах высоких технологий, как ядерная технология, авиация и космонавтика, биоинженерия, спутниковая навигация и новые материалы. Китай занимает передовые позиции в таких областях науки и техники, как высокоскоростные железные дороги, беспилотные летательные аппараты, суперкомпьютеры, искусственный интеллект и большие данные. Китай и Россия едины во мнении, что необходимо развивать сотрудничество в области научно-технических инноваций на основе равенства и взаимной выгоды, а также совместными усилиями повышать технологический потенциал и конкурентоспособность на мировой арене. Именно по этой причине две страны осуществляют углубленное сотрудничество в области ядерной энергетики, авиации, космонавтики и нанотехнологий.

В будущем стороны продолжат проводить Китайско-российский диалог по инновациям на регулярной основе, будут содействовать строительству Китайско-российского научно-технического инновационного фонда, продвигать китайско-российское сотрудничество в сфере большой науки, способствовать реализации проекта создания тяжело-ионного коллайдера NICA при участии Китая, а также укреплять обмены и сотрудничество между предприятиями и людьми двух стран в области научно-технических инноваций. В целях осуществления такого долгосрочного плана обе стороны должны совместно рассматривать стратегию инновационного сотрудничества, продвигать двустороннее развитие инновационной экономики и научно-технический прогресс.

— Все больше туристов из КНР посещают Россию. Как правило, они совершают поездки по популярным туристическим маршрутам. А какие места и регионы в России вы бы посоветовали им посетить?

— Россия растянулась по континенту Евразия, богата разнообразными пейзажами, несметным числом достопримечательностей и памятников старины, а также захватывающей историей и культурой. Российская столица Москва и Санкт-Петербург, знаменитый своими белыми ночами, несомненно являются приоритетными направлениями для иностранных туристов, а также самыми посещаемыми городами среди китайских туристов. Фактически также можно организовать путешествие в соответствии с планом "весной наслаждаться блеском озера, летом любоваться луной, осенью посетить маленькие поселки, а зимой созерцать снег".

В частности, озеро Байкал – великолепное направление для поездки весной: весной стоит прекрасная погода, воздух наполняется ароматами трав и деревьев, а гладь озера хрустально чиста. В репертуаре китайского певца Ли Цзяня есть песня "На берегах Байкала", которая очень популярна в КНР. Летом можно отправиться в город Сочи – курорт на побережье Черного моря, который с одной стороны выходит к морю, а с другой обращен к горам: над головой висит яркая луна, а под ногами стелется зеленая трава. Здесь можно достичь полного расслабления и тела, и души. Осень – самое время для путешествий по городам и селам Золотого кольца России. Будь то город Сергиев Посад с древнейшими православными церквями или город Владимир, некогда бывший столицей Великого княжества Владимирского, – им присущи естественная простота старины и чистый народный стиль. Зимой стоит отправиться в Мурманск, где расположен незамерзающий порт Северного Ледовитого океана и первый в мире атомный ледокол. Если повезет, вглядываясь вдаль, можно увидеть необычайно красивое северное сияние.

— Ранее МИД России сообщил, что очередная встреча глав правительств России и Китая состоится во второй половине сентября. Может ли китайская сторона подтвердить информацию о времени и месте?

— В сентябре нынешнего года состоится 24 регулярная встреча глав правительств Китая и России. В настоящее время стороны обсуждают и согласуют пункты повестки дня, время и место встречи. Министерства иностранных дел двух стран обнародуют соответствующую информацию в надлежащее время.

Я хочу особо подчеркнуть, что механизм регулярных встреч глав правительств Китая и России обладает важным значением для полного претворения в жизнь консенсуса глав двух государств и дальнейшего углубления прагматического сотрудничества между двумя странами во всех областях. Обе стороны будут серьезно претворять в жизнь важные консенсусы сотрудничества, достигнутые главами двух государств. Они рассмотрят и подведут итоги достигнутых в прошлом году положительных результатов прагматического сотрудничества между двумя странами, изучат и решат некоторые существующие проблемы, а также наметят ключевые направления для углубления делового сотрудничества. Во время встречи подпишут целый ряд важных двусторонних документов по сотрудничеству. Перед этим в рамках механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая обе стороны также проведут заседания комиссий по инвестиционному, энергетическому и двустороннему гуманитарному сотрудничеству. Можно сказать, что китайско-российское деловое сотрудничество в новую эпоху обрело новые возможности.

— Россия и Китай занимают схожие позиции по вопросам международной политики. Что могут Россия и Китай сделать для продвижения вперед переговоров по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова? Какой формат решения этой проблемы наиболее оптимальный? Возможно ли возобновления шестисторонних переговоров или переговоров в ином формате?

— Китай и Россия всегда придерживались цели денуклеаризации Корейского полуострова, подчеркивали, что диалог и консультации являются единственным эффективным способом урегулирования проблемы Корейского полуострова, признавали, что политическое решение проблемы Корейского полуострова должно придерживаться цели денуклеаризации в обмен на гарантию безопасности и развития, требует универсального и сбалансированного решения озабоченностей всех сторон и, одновременно с этим, содействия денуклеаризации и установлению механизма мира на Корейском полуострове. Китайская сторона поддерживает сохранение диалога между США и КНДР, их движение навстречу друг другу, а также непрерывный прогресс в диалоге. Китай поддерживает улучшение отношений между КНДР и Республикой Корея, а также продолжение продвижения сотрудничества и примирения. Китай и Россия продолжат играть конструктивную роль в содействии политическому решению проблемы Корейского полуострова. Есть надежда, что все заинтересованные стороны воспользуются шансом, проявят искренние помыслы, активно исследуют эффективные способы разрешения озабоченностей каждой из сторон, а также поспособствуют достижению нового развития в денуклеаризации Корейского полуострова и процессе политического урегулирования проблемы.

— В последнее время беспорядки в Сянгане усилились. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразили надежду, что китайская сторона не будет подавлять демонстрантов, а китайское правительство сможет провести переговоры с протестующими. Как вы оцениваете данное заявление?

— Сянган является китайским Сянганом, не американским и не британским. Дела Сянгана относятся исключительно ко внутренним делам Китая, в которые не должны вмешиваться ни какие-либо государства, ни организации, ни частные лица. Некоторые западные страны во главе с США игнорируют твердую и справедливую позицию Китая, а также пренебрегают международным правом и основными нормами международных отношений. Они неоднократно делали безответственные заявления относительно Сянгана, давали указания направо и налево, а также грубо вмешивались во внутренние дела Китая, в связи с чем китайская сторона выражает резкое недовольство и решительное возражение. Любая сумасбродная попытка посеять панику, уничтожить процветание и стабильность в Сянгане не завоюют симпатии народа и обречены на провал.

Все наблюдали по телевидению, в газетах и интернете происходящие в Сянгане крупномасштабные акты преступного насилия, но я больше не буду приводить в пример эту бесчеловечную, возмутительную и неописуемую жестокость. Я хочу лишь сказать, что, как свидетельствуют факты, так называемые демократия и свобода с отсутствием верховенства закона и порядка могут привести лишь к анархии и беспорядкам в обществе, от которых в конце концов пострадают интересы широких масс людей. В настоящее время самая актуальная и первостепенная задача в Сянгане – законными методами пресечь насилие, обуздать хаос и восстановить нормальный общественный порядок. Центральное правительство КНР продолжает решительно поддерживать законные политические меры администрации САР Сянган и строгую охрану правопорядка сянганской полицией.

Весь мир увидел, что Китай и Россия поддерживают друг друга в этом вопросе, что указывает на то, что обе стороны имеют общие интересы и требования в отношении защиты государственного суверенитета и безопасности, поддержания социальной стабильности и порядка, а также противодействия внешнему вмешательству. Китайская сторона готова работать вместе с российской стороной, чтобы укрепить взаимную поддержку, углубить стратегическое взаимодействие и защитить общие интересы.

— Вы великолепно владеете русским языком и начинали свою дипломатическую карьеру как переводчик с русского языка. На ваш взгляд, интерес китайской молодежи к русскому языку и России вырос или снизился с тех пор, как вы сами сидели за студенческой скамьей?

— Благодарю вас за комплимент. На самом деле, со времен средней школы и до начала службы на дипломатическом поприще русский язык постоянно был со мной на протяжении более 40 лет. Можно сказать, что он уже стал частью моей жизни. Благодаря изучению русского языка, я связал свою судьбу с Россией. Меня очень привлекает ее многогранная культура, блестящее искусство, а также разнообразные местные обычаи и нравы. Мне также нравятся откровенность и искренность российских друзей, их оптимизм и сильный характер. Чем больше я узнаю Россию и русский язык, тем сильнее я люблю это место.

Китайско-российская дружба прошла путь длиной в 70 лет, двусторонние отношения вступили в новую эпоху, тем самым приведя в движение бурное развитие сотрудничества во многих областях, включая торговлю, экономику, культуру, образование и туризм. В то же время все это требует большое число специалистов со знанием русского языка. Правительство Китая придает большое значение образованию и обучению специалистов со знанием русского языка. Сейчас многие высшие учебные заведения Китая предлагают специальность "Русский язык" или курсы русского языка, большая часть факультетов иностранных языков старейших учебных заведений Китая начали свою историю со специальности "Русский язык", что является традиционным преимуществом китайской молодежи, которая изучает русский язык и познает Россию. С каждым годом растет число китайских студентов, приезжающих учиться в Россию, что также доказывает интерес китайских молодых людей к России и русскому языку.