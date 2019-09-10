Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T11:26Z
https://ria.ru/20190910/1558516104.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155851/53/1558515349_0:65:1080:673_1036x0_80_0_0_86124642c67b0ca164c838335be51878.jpg
РИА Новости

В Геленджике ликвидировали открытое горение на центральном рынке

11:08 10.09.2019 (обновлено: 11:26 10.09.2019)
783
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюПожар в Геленджике. 10 сентября 2019
Пожар в Геленджике. 10 сентября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Открытое горение на центральном рынке Геленджика, где во вторник утром загорелись торговые палатки на площади 300 квадратных метров, ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что на центральном рынке Геленджика на площади порядка 300 квадратных метров загорелись торговые палатки. Позднее в МЧС сообщили о локализации пожара. По данным мэрии, пострадавших нет.
"Ликвидация открытого горения в 10.55 мск, происходит разборка, проливка конструкций", - информирует ведомство.
100011
МЧС РФКраснодарГеленджикКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Участок автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей Мазда и Газель. 10 сентября 2109
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
РИА
Новости
Пожар в Геленджике. 10 сентября 2019
При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал
Пожар в Геленджике. 10 сентября 2019
В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
В Геленджике ликвидировали пожар на центральном рынке
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов
Гуф извинился за клип "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра"
Пожар в Геленджике. 10 сентября 2019
В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
Портфель чиновника
В управделами президента ответили на публикации об "агенте США" Смоленкове
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Министерство иностранных дел Украины
Украина приостановила процесс расторжения соглашений с Россией, пишут СМИ
Вид на Кремль
Должность Смоленкова в Кремле не предусматривала контактов с президентом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
11:24Житель Югры застрелил мужчину после просьбы не заходить в квартиру в обуви
11:24Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
Лента новостейМолния