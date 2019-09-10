В Геленджике ликвидировали открытое горение на центральном рынке

КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Открытое горение на центральном рынке Геленджика, где во вторник утром загорелись торговые палатки на площади 300 квадратных метров, ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что на центральном рынке Геленджика на площади порядка 300 квадратных метров загорелись торговые палатки. Позднее в МЧС сообщили о локализации пожара. По данным мэрии, пострадавших нет.