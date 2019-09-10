При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю Пожар в Геленджике. 10 сентября 2019

КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на центральном рынке в Геленджике, где утром во вторник загорелись торговые палатки, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

По данным МЧС РФ, возгорание произошло на улице Херсонской, борьбу с огнем ведут пять единиц техники и 15 человек личного состава. По последним данным, пожар локализован на площади 300 "квадратов".

"Пострадало только имущество. Никто из людей не пострадал", - сообщили в горадминистрации.