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РИА Новости

При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал

10:58 10.09.2019 (обновлено: 11:04 10.09.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюПожар в Геленджике. 10 сентября 2019
Пожар в Геленджике. 10 сентября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара на центральном рынке в Геленджике, где утром во вторник загорелись торговые палатки, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
По данным МЧС РФ, возгорание произошло на улице Херсонской, борьбу с огнем ведут пять единиц техники и 15 человек личного состава. По последним данным, пожар локализован на площади 300 "квадратов".
"Пострадало только имущество. Никто из людей не пострадал", - сообщили в горадминистрации.
"Сильное задымление вызвано тем, что горели синтетические материалы – палатки торговые. Территория оцеплена. Большая часть состава полиции – в оцеплении, обеспечивает безопасность", - добавили в мэрии.
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МЧС РФГеленджикКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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