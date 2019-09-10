Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей

ДАМАСК, 10 сен - РИА Новости. Премьера первого сирийского художественного фильма о захвате исторического города Пальмира террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) вызвала бурную реакцию в Дамаске, так как многие из зрителей-журналистов посчитали странным отсутствие счастливого финала, режиссеру фильма пришлось объясняться перед публикой.

Фильм "Окровавленные пальмы" режиссера Наджде Анзора, также занимающего пост вице-спикера сирийского парламента, повествует о первом захвате Пальмиры в 2015 году боевиками ИГ. Немалую часть картины посвятили смотрителю музея Пальмиры Халеду аль-Асаду, которого боевики казнили, пытаясь разузнать информацию о якобы несметных сокровищах города.

"Пальмиру неоднократно в течение трех тысяч лет грабили, начиная от римлян, какие уж тут сокровища?", - говорил смотритель боевикам, но безуспешно. Террористы в фильме показаны жестокими и беспринципными, нет ни одной сцены, высмеивающей поведение боевиков, как это нередко бывает в сирийском кинематографе, а по натурализму ряда сцен фильм приближается к самым жестоким военным фильмам СССР или США. Поведение многих героев в ряде сцен можно сравнить с "Рэмбо" или "Апокалипсисом сегодня". При этом среди героев фильма нашлось место и предателям-коллаборационистам, которые ради личной выгоды пошли на сотрудничество с боевиками.

На пресс-конференции после пресс-показа фильма режиссеру пришлось ответить на как минимум три почти идентичных вопроса о том, почему финал фильма такой "странный": картина заканчивается гибелью большинства положительных персонажей.

По мнению публики, режиссеру необходимо было показать освобождение города и прошедший там концерт оркестра Мариинского театра в честь этого события, а не завершать фильм такими печальными сценами. В ответ режиссер отметил, что полностью история с захватом и освобождением города показана в документальных фильмах, а замысел его картины был в том, чтобы увековечить память погибших жителей города и военных сирийской армии. По его словам, в случае, если бы фильм завершался сценой с освобождением и водружением сирийского флага, то в адрес съемочной группы поступали бы обвинения в пропаганде.

По словам Анзора, освобождение города от гнета террористов- это известный всем факт, а кино должно просвещать зрителей, так как о судьбах многих из жителей древнего города ничего неизвестно по сей день. В ответ на вопрос другого журналиста о том, почему бы не снять фильм и об экономической войне против Сирии, Анзор привел пример СССР, где были сняты "тысячи" фильмов о Великой Отечественной войне, а Сирия сняла лишь один фильм про Октябрьскую войну 1973 года против Израиля. Режиссер отметил, что в сирийской истории много годящихся для экранизации эпизодов, особенно в истории кризиса, длящегося с 2011 года.

При этом режиссер заявил, что просмотр фильма устроили в отделении ООН в Женеве, и его даже посмотрела сирийская внешняя оппозиция. По его словам, представитель организации назвал фильм "очень сбалансированным". Также фильм с переводом показали в итальянском городе Тиволи. О дальнейших планах показа фильма в других странах Анзор пока затруднился дать комментарии.

В мае 2015 года террористы ИГ захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов.

Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры. После первого нападения боевиков было установлено, что древняя Пальмира уцелела на 80%.

Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Баала и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей. В настоящее время ведутся восстановительные работы разрушенных исторических памятников.