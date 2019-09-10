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РИА Новости
Война в Сирии

Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей

10:53 10.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРазрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год
Разрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ДАМАСК, 10 сен - РИА Новости. Премьера первого сирийского художественного фильма о захвате исторического города Пальмира террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) вызвала бурную реакцию в Дамаске, так как многие из зрителей-журналистов посчитали странным отсутствие счастливого финала, режиссеру фильма пришлось объясняться перед публикой.
Фильм "Окровавленные пальмы" режиссера Наджде Анзора, также занимающего пост вице-спикера сирийского парламента, повествует о первом захвате Пальмиры в 2015 году боевиками ИГ. Немалую часть картины посвятили смотрителю музея Пальмиры Халеду аль-Асаду, которого боевики казнили, пытаясь разузнать информацию о якобы несметных сокровищах города.
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"Пальмиру неоднократно в течение трех тысяч лет грабили, начиная от римлян, какие уж тут сокровища?", - говорил смотритель боевикам, но безуспешно. Террористы в фильме показаны жестокими и беспринципными, нет ни одной сцены, высмеивающей поведение боевиков, как это нередко бывает в сирийском кинематографе, а по натурализму ряда сцен фильм приближается к самым жестоким военным фильмам СССР или США. Поведение многих героев в ряде сцен можно сравнить с "Рэмбо" или "Апокалипсисом сегодня". При этом среди героев фильма нашлось место и предателям-коллаборационистам, которые ради личной выгоды пошли на сотрудничество с боевиками.
На пресс-конференции после пресс-показа фильма режиссеру пришлось ответить на как минимум три почти идентичных вопроса о том, почему финал фильма такой "странный": картина заканчивается гибелью большинства положительных персонажей.
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По мнению публики, режиссеру необходимо было показать освобождение города и прошедший там концерт оркестра Мариинского театра в честь этого события, а не завершать фильм такими печальными сценами. В ответ режиссер отметил, что полностью история с захватом и освобождением города показана в документальных фильмах, а замысел его картины был в том, чтобы увековечить память погибших жителей города и военных сирийской армии. По его словам, в случае, если бы фильм завершался сценой с освобождением и водружением сирийского флага, то в адрес съемочной группы поступали бы обвинения в пропаганде.
По словам Анзора, освобождение города от гнета террористов-  это известный всем факт, а кино должно просвещать зрителей, так как о судьбах многих из жителей древнего города ничего неизвестно по сей день. В ответ на вопрос другого журналиста о том, почему бы не снять фильм и об экономической войне против Сирии, Анзор привел пример СССР, где были сняты "тысячи" фильмов о Великой Отечественной войне, а Сирия сняла лишь один фильм про Октябрьскую войну 1973 года против Израиля. Режиссер отметил, что в сирийской истории много годящихся для экранизации эпизодов, особенно в истории кризиса, длящегося с 2011 года.
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При этом режиссер заявил, что просмотр фильма устроили в отделении ООН в Женеве, и его даже посмотрела сирийская внешняя оппозиция. По его словам, представитель организации назвал фильм "очень сбалансированным". Также фильм с переводом показали в итальянском городе Тиволи. О дальнейших планах показа фильма в других странах Анзор пока затруднился дать комментарии.
В мае 2015 года террористы ИГ захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов.
Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры. После первого нападения боевиков было установлено, что древняя Пальмира уцелела на 80%.
Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Баала и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей. В настоящее время ведутся восстановительные работы разрушенных исторических памятников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Генеральный директор Государственного музея Востока Александр Седов
7 февраля, 12:00РИА Новости
Александр Седов: Пальмира больше, чем Помпеи – я готов ее восстанавливать
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