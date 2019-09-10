Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Стрельбу в нидерландском городе Дордрехт, жертвами которой стали три человека, устроил сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, сообщает интернет-издание Dutch News.
Ранее полиция города Роттердам сообщила, что не менее трех человек погибли, один получил ранения в результате стрельбы.
По данным издания, полицейский застрелил двух дочерей в возрасте 8 и 12 лет и ранил жену. Как сообщила газета Telegraaf со ссылкой на источник в полиции, пострадавшая женщина впоследствии скончалась в больнице.
Как ожидается, во вторник прокуратура выпустит официальное заявление по этому делу.