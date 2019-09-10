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РИА Новости

Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ

10:42 10.09.2019
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© AFP 2019 / ANP/ Sander KoningАвтомобиль скорой помощи в Нидерландах
Автомобиль скорой помощи в Нидерландах
© AFP 2019 / ANP/ Sander Koning
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Стрельбу в нидерландском городе Дордрехт, жертвами которой стали три человека, устроил сотрудник полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, сообщает интернет-издание Dutch News.
Ранее полиция города Роттердам сообщила, что не менее трех человек погибли, один получил ранения в результате стрельбы.
Автомобиль полиции в штате Мэриленд, США
5 сентября, 17:56РИА Новости
В США задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу на бывшей работе
По данным издания, полицейский застрелил двух дочерей в возрасте 8 и 12 лет и ранил жену. Как сообщила газета Telegraaf со ссылкой на источник в полиции, пострадавшая женщина впоследствии скончалась в больнице.
Как ожидается, во вторник прокуратура выпустит официальное заявление по этому делу.
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