В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 347 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 355 человек (женщин – 107, детей – 181), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 992 человека (женщин – 298, детей – 506)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания в течение суток возвратились 16 сирийцев.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 35 взрывоопасных предметов.