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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

10:26 10.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 347 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 355 человек (женщин – 107, детей – 181), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 992 человека (женщин – 298, детей – 506)", - говорится в сообщении.
Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
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Также в места постоянного проживания в течение суток возвратились 16 сирийцев.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 35 взрывоопасных предметов.
Отмечается, что за сутки восстановлены пять жилых домов, электроподстанция, детский сад и хлебопекарня.
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Война в СирииСирияИорданияЛиванОбщество
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