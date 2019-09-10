В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 12, Алеппо – восемь, Идлиб – восемь, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – пять, Хама – восемь", - говорится в сообщении.