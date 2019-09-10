В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 34 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 12, Алеппо – восемь, Идлиб – восемь, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – пять, Хама – восемь", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.