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РИА Новости

Аэрофлот подтвердил статус глобальной авиакомпании уровня "пять звезд"

11:05 10.09.2019
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© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот подтвердил статус глобальной авиакомпании уровня "пять звезд"
Аэрофлот подтвердил статус глобальной авиакомпании уровня пять звезд
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
МОСКВА, 10 сен – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот третий год подряд получает высший рейтинг "пять звезд" в категории "Глобальная авиакомпания" от американской авиационной ассоциации APEX. Это означает, что Аэрофлот – единственная российская компания со столь престижным международным статусом, а по уровню обслуживания пассажиров и масштабам позиционирования не уступает лучшим премиум-перевозчикам мира. Результат объявлен на торжественной церемонии APEX Awards, которая состоялась 9 сентября в Лос-Анджелесе в рамках международной специализированной авиационной выставки и конференции APEX EXPO.
По традиции на мероприятии были отмечены авиаперевозчики, которые с успехом применяют инновационные подходы к повышению качества сервиса. Аэрофлот вновь подтвердил свой рейтинг "пять звезд" APEX в самой значимой номинации – "Глобальная авиакомпания". К этой категории относятся перевозчики с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности. По итогам прошлого года всего в мире насчитывалось только 25 глобальных авиакомпаний, которым APEX присвоила рейтинг "пять звезд".
В целом рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, охватил почти 600 авиакомпаний мира. Для их оценки применяется уникальная онлайн-технология, которая принимает во внимание лишь сертифицированные отзывы тех, кто совершил реальное путешествие, поддающееся проверке.
Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на протяжении четырех десятилетий специализируются на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте.
По степени авторитетности это - американский аналог европейского исследования агентства Skytrax, которое считается ведущим в мире оценщиком авиакомпаний и аэропортов по уровню обслуживания пассажиров. Аэрофлот входит в число обладателей знакового рейтинга "четыре звезды" Skytrax.
"Стабильное подтверждение рейтинга "пять звезд" от американской ассоциации APEX в номинации "глобальная авиакомпания" имеет для нас особую ценность, — заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. — Это высшее признание нашего сервиса и сильных позиций на глобальном рынке. На фоне непростой геополитической обстановки взыскательный международный пассажир выбирает премиальное качество нашего продукта, пунктуальность и широкие транзитные возможности. Неизменно высокое качество сервиса Аэрофлота – эффективный инструмент реализации важнейшей цели Стратегии 2023 - нарастить международный транзитный пассажиропоток до 10-15 млн. пассажиров в 2023 году".
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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