Владимир Кабанов: мы делаем только первые шаги в цифровизации выборов

Цифровые избирательные участки впервые работали в Москве в Единый день голосования 8 сентября: голосование на них проходило с помощью специального терминала, созданного концерном "Автоматика" госкорпорации "Ростех". Генеральный директор концерна Владимир Кабанов рассказал в интервью РИА Новости, насколько надежна эта система, какие возможности она дает избирателям и как она будет развиваться дальше.

— Что вы можете сказать о ходе голосования на 30 новых цифровых избирательных участках в Москве? Каковы итоги эксперимента?

— На всех цифровых избирательных участках, оснащенных комплексами технических средств производства концерна "Автоматика", голосование прошло в штатном режиме и результаты голосования получены.

— В России все уже привыкли к тому, что на избирательных участках используются различного рода технические средства. В чем особенность этих цифровых участков, которые работали в Москве в минувшее воскресенье?

— В 2017 году заработала подсистема ГАС "Выборы" — "Мобильный избиратель". Она отменила практику открепительных удостоверений, а избиратели получили возможность подавать заявление для голосования через портал госуслуг и голосовать по месту своего фактического нахождения – тогда это был прорыв.

Но при помощи "Мобильного избирателя" не на своем избирательном участке можно проголосовать только по тем бюллетеням, по которым вы обладаете избирательным правом. То есть, приехав в другой район, вы не могли участвовать в муниципальных выборах своего района, в другой области — не могли голосовать за своего губернатора или за депутатов своего Заксобрания.

Сейчас же, используя цифровые избирательные участки, оборудованные нашими терминалами, можно получить возможность голосовать из любой точки страны.

Основой технологии является терминал для голосования – он ведет автоматизированный подсчет голосов, фиксирует результаты голосования и формирует отчет с данными о голосовании. Кроме полноценной защиты от воздействий на выборный процесс, от вирусных атак, терминал поможет сократить количество сотрудников, задействованных в обработке бюллетеней, и время их работы, а главное – позволит в максимально полной мере реализовать право граждан на участие в выборах. Таким образом, может повыситься и явка на выборы.

— Пока такие участки работали только в Москве. Есть ли планы развивать и масштабировать этот опыт дальше?

— Да, 8 сентября работали 30 пилотных цифровых избирательных участков во всех административных округах Москвы. Всего в эксперименте участвовали 20 субъектов России: от Дальнего Востока (Сахалин) до Курской области и Санкт-Петербурга на западе, от Астраханской области на юге до Мурманской области на севере. Но это только первые шаги в направлении цифровизации выборов.

Мы готовы масштабировать технологию, если соответствующее решение будет принято Центризбиркомом. Нам предстоит решить ряд сложных научно-технических и организационно-методологических задач, которые позволят не только расширить географию цифровых участков, но и в целом сделают систему голосования еще более удобной для избирателей.

— О чем именно идет речь?

— В кооперации с технологическими партнерами нам предстоит работа над расширением спектра цифровых сервисов и услуг на основе перспективных разработок в области создания цифровой платформы избирательной системы, создание и внедрение централизованной электронной базы избирателей, функционирующей в режиме реального времени.

Предстоит проработать целый блок задач по технологическому оснащению участков, подведению линий связи и обеспечению средствами связи помещений для голосования. Мы планируем исследовать возможности оснащения цифровых участков не только устройствами для электронного голосования, учета и подсчета голосов, но и дополнительными техническими средствами.

Это и устройства для работы со списками избирателей в электронной форме, для включения избирателей в списки избирателей в день голосования, предупреждения и контроля случаев голосования более одного раза на различных участках. Это также средства для идентификации личности избирателя, в том числе с использованием машиночитаемых документов, удостоверяющих личность, с применением биометрических и других технологий.

— Каковы планы концерна по поставкам устройств и дальнейшему развитию в этом направлении?

— Мы планируем изготовить порядка тысячи комплексов до 2020 года, пять тысяч комплексов до 2021 года. Концерн уже изготовил экспериментальные образцы, которые обладают всем необходимым функционалом и позволяют решать все задачи, поставленные ЦИКом в рамках эксперимента по оснащению цифровых избирательных участков.

В дальнейшем будем изучать возможность использования на участках электронных списков избирателей и связь нашего комплекса с центральной базой избирателей.

— Какова стоимость цифрового избирательного участка?

— Пока можно с уверенностью сказать, что цена не будет превышать 500 тысяч рублей за один цифровой участок. Концерн намерен оптимизировать стоимость с целью широкого применения цифровых избирательных участков.

— Будет ли востребовано оборудование, используемое на цифровых избирательных участках, после выборов 8 сентября?

— Терминал в межвыборный период может использоваться для анкетирования, проведения социологических исследований и референдумов.

— В других странах технологии для голосования развиваются тем же путем? Какие позиции здесь занимает Россия?

— Наша страна является одним из лидеров по цифровизации избирательных процессов. Это связано с нацеленностью ЦИК России на создание максимально комфортных условий для голосования, с географией нашей страны, которая задает высокие требования к мобильности избирателей.

Есть и неочевидные факторы: в ряде стран предпочитают голосовать только традиционными, привычными способами. Многие не доверяют электронному голосованию, боятся киберугроз и уязвимости технических средств.

— Эти опасения обоснованы, по вашему мнению?

— Опасения о том, что процесс электронного голосования может быть небезопасным, не обоснованы. По крайней мере, если говорить о терминале для цифрового участка.

Разработку концерна отличает высокий уровень защиты от вмешательств извне. Решение полностью автономно и изолировано, благодаря отсутствию операционной системы и доступа в интернет. Платформа терминала построена на новейших программируемых микроконтролерах. Их программирование осуществляется в момент сборки устройства, что исключает вмешательство в систему на избирательном участке.

Вместе с возможностями электронного голосования наш комплекс дает избирателям обратную связь. Это происходит с помощью принтера, интегрированного в терминал для голосования. После того, как избиратель осуществляет на терминале выбор в пользу того или иного кандидата, принтер печатает бумажное подтверждение и выводит его для демонстрации в специальном окошке терминала.

Таким образом, избиратель удостоверяется в том, что его выбор зафиксирован правильно. Помимо этого, комплекс позволяет сохранить тайну голоса. Когда ленты изымаются, они не привязываются ни к какому терминалу, а сразу все вместе отдаются на хранение, отчего идентифицировать избирателя становится невозможным.

— Концерн и ранее занимался техническим обеспечением выборов, в частности, вы поставляете комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Эти устройства в настоящее время также используются на выборах? Что из себя представляет вся система?

— Продукция концерна позволяет не только автоматизировать прием и подсчет голосов, но и избежать рисков, в том числе связанных с киберпреступностью и проникновением злоумышленников на избирательный участок и организацией предвыборных каруселей.

Так, мы предлагаем уникальный продукт — металлодетектор с программно-аппаратным комплексом, обеспечивающим идентификацию пользователей с применением технологий распознавания лиц (технологического партнера Ростеха – компании NtechLab). Комплекс защищает от несанкционированного вноса оружия и препятствует проникновению на избирательные участки злоумышленников, внесенных в базу системы распознавания лиц. Распознавание лиц – наиболее динамично развивающаяся технология, обеспечивающая максимальный комфорт применения.

Что касается названных вами КОИБов, то в этой части концерн выступает прежде всего поставщиком решений. В настоящее время мы предлагаем заказчикам обновленную, усовершенствованную версию. Устройства уже были применены в ходе Единого дня голосования в ряде регионов России. В перспективе КОИБы также планируется использовать на цифровых избирательных участках в комплексе со сканером, производящим идентификацию избирателей по паспорту.

— Вы предлагали решения концерна зарубежным заказчикам?

— Холдинги Ростеха создают множество продуктов для цифровизации различных сфер жизни. Наши разработки обычно презентуются зарубежным заказчикам в составе комплексных предложений Ростеха. Иностранным делегациям их также демонстрирует непосредственно сам ЦИК. Безусловно, интерес со стороны зарубежных партнеров наблюдается. Так, например, Ангола и Эквадор заинтересованы в применении таких комплексов.

— Планируется ли использовать терминалы для проведения голосования среди россиян, проживающих за рубежом?

— Безусловно, комплекс позволяет обеспечить голосование наших соотечественников в других странах.

— Насколько будет отличаться скорость обработки бюллетеней от обычного способа голосования?