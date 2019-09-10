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РИА Новости
Республика Татарстан

Жители Казани смогут сделать прививки от гриппа в мобильных пунктах у метро

10:08 10.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Жители Казани, начиная со вторника, в течение месяца смогут сделать прививки от гриппа прямо по дороге на работу или с работы – у станций метро будут установлены мобильные пункты вакцинации, сообщает минздрав Татарстана.
Впервые вакцинация мобильными прививочными бригадами у станций метро в Казани была организована в прошлом году и проводилась с 16 по 28 сентября. Данная мера показала свою эффективность – уже в первые дни в мобильных пунктах ежедневно прививались по несколько сотен человек.
"В Казани у станций метро медики города начнут прививать жителей от гриппа. Данное мероприятие организовано для удобства казанцев. Работа мобильных прививочных бригад будет осуществляться ежедневно с 9.00 до 17.00 часов с 10 сентября до 10 октября", - говорится в сообщении.
По информации минздрава республики, вакцинация будет производиться у выходов со станций метро с наибольшим пассажиропотоком – "Дубравная", "Проспект Победы", "Площадь Тукая", "Козья слобода", "Яшьлек", "Авиастроительная". Сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах смогут лица с 18 лет, являющиеся жителями Казани. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
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Минздрав отмечает, что сейчас наиболее благоприятное время для проведения вакцинации. Перед процедурой врач-терапевт проверяет наличие противопоказаний для прививки, в частности измеряет давление и температуру. При этом для измерения температуры требуется буквально пара секунд – измерение проводится специальным прибором, который определяет температуру на расстоянии. Все привитые получают справку о проведенной вакцинации.
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Республика ТатарстанКазань
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