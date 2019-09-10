Жители Казани смогут сделать прививки от гриппа в мобильных пунктах у метро

КАЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Жители Казани, начиная со вторника, в течение месяца смогут сделать прививки от гриппа прямо по дороге на работу или с работы – у станций метро будут установлены мобильные пункты вакцинации, сообщает минздрав Татарстана.

Впервые вакцинация мобильными прививочными бригадами у станций метро в Казани была организована в прошлом году и проводилась с 16 по 28 сентября. Данная мера показала свою эффективность – уже в первые дни в мобильных пунктах ежедневно прививались по несколько сотен человек.

"В Казани у станций метро медики города начнут прививать жителей от гриппа. Данное мероприятие организовано для удобства казанцев. Работа мобильных прививочных бригад будет осуществляться ежедневно с 9.00 до 17.00 часов с 10 сентября до 10 октября", - говорится в сообщении.

По информации минздрава республики, вакцинация будет производиться у выходов со станций метро с наибольшим пассажиропотоком – "Дубравная", "Проспект Победы", "Площадь Тукая", "Козья слобода", "Яшьлек", "Авиастроительная". Сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах смогут лица с 18 лет, являющиеся жителями Казани. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.