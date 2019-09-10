Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - заявил представитель ведомства.