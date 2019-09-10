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РИА Новости

Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:58 10.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - заявил представитель ведомства.
По территории республики было выпущено две мины калибром 82 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра. При обстрелах также применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрелов оказались 11 населенных пунктов.
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