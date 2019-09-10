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РИА Новости

В Москве и области продлили на среду "желтый" уровень погодной опасности

09:37 10.09.2019 (обновлено: 09:38 10.09.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинМосковский парк
Московский парк
© РИА Новости / Александр Натрускин
Московский парк. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до вечера среды, 11 сентября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Пожарная опасность. Период предупреждения до 23.00 11 сентября. Местами 4 класс", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, размещенному на сайте Гидрометцентра, в среду жителей Москвы и Подмосковья ждет небольшая облачность, отсутствие осадков. Днем температура в Москве будет варьироваться от 23 до 25 градусов тепла, ветер южный, юго-западный и западный 8 метров в секунду.
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