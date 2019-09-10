В Москве и области продлили на среду "желтый" уровень погодной опасности

Согласно прогнозу, размещенному на сайте Гидрометцентра, в среду жителей Москвы и Подмосковья ждет небольшая облачность, отсутствие осадков. Днем температура в Москве будет варьироваться от 23 до 25 градусов тепла, ветер южный, юго-западный и западный 8 метров в секунду.