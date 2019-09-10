На Урале женщина заставила внучку попрошайничать

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. Жительницу Челябинской области осудили за то, что она принуждала внучку попрошайничать с ней у мечети, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 57-летняя женщина уговорила 6-летнюю внучку, пообещав покупать ей сладости, выпрашивать у посторонних лиц деньги, и каждый день с 1 по 4 июня утром она приходила с ребенком к городской мечети в Троицке заниматься попрошайничеством.