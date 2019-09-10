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РИА Новости

На Урале женщина заставила внучку попрошайничать

09:23 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. Жительницу Челябинской области осудили за то, что она принуждала внучку попрошайничать с ней у мечети, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, 57-летняя женщина уговорила 6-летнюю внучку, пообещав покупать ей сладости, выпрашивать у посторонних лиц деньги, и каждый день с 1 по 4 июня утром она приходила с ребенком к городской мечети в Троицке заниматься попрошайничеством.
"Троицкий городской суд вынес приговор в отношении 57-летней местной жительницы. Судом ей назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства условно, с предоставлением испытательного срока на 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством).
В судебном заседании подсудимая признала себя виновной, добавил пресс-центр.
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