У филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 05.39 по времени UTC (08.39 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к юго-востоку от населенного пункта Бобон. Очаг землетрясения залегал на глубине 55,5 километра.