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РИА Новости

У филиппинского острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,6

09:14 10.09.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 05.39 по времени UTC (08.39 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах к юго-востоку от населенного пункта Бобон. Очаг землетрясения залегал на глубине 55,5 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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