В Волгоградской области потушили лесной пожар площадью в 15 гектаров

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае

ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Лесной пожар площадью в 15 гектаров в Клетском районе Волгоградской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в понедельник лесной пожар возник в 10 км от села Перекопка Клетского района, площадь очагов составляла около 15 гектаров.

"Возгорание полностью ликвидировано во вторник в 9.00 (8.00 мск)", - сообщили РИА Новости в ведомстве.