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РИА Новости

В Волгоградской области потушили лесной пожар площадью в 15 гектаров

09:08 10.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Лесной пожар площадью в 15 гектаров в Клетском районе Волгоградской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в понедельник лесной пожар возник в 10 км от села Перекопка Клетского района, площадь очагов составляла около 15 гектаров.
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"Возгорание полностью ликвидировано во вторник в 9.00 (8.00 мск)", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Он отметил, что на большей части территорий области сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности.
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