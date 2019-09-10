Подтопленная паводком в ЕАО школа заработает в среду

ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Школа в пострадавшем от паводка Биробиджане Еврейской автономной области, которая не смогла принять учеников с начала учебного года из-за затопления подвала, начинает работу в среду, сообщает мэрия города во вторник.

Ранее сообщалось, что из-за паводка в Еврейской АО был объявлен режим ЧС. В области было подтоплено 200 жилых домов, 5 тысяч дач, более 56 тысяч гектаров сельхозземель. Грунтовыми водами подтопило центр Биробиджана, в том числе здание мэрии, полиции, подвалы двух школ. В этих школах дети начали учебный год дистанционно.

"Специальная комиссия проинспектировала школы № 9 и 11, подвальные помещения которых подтоплены грунтовыми водами. В школе №11 ситуация нормализовалась, вода в подвале есть, но ниже уровня системы горячего водоснабжения, ее могут включать. Представители Роспотребнадзора по ЕАО дали разрешение на возобновление учебного процесса. С 11 сентября школа заработает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученики школы № 9 пока продолжат дистанционное обучение. Они получают знания через федеральный портал "Российская электронная школа". Для первоклассников работает "Консультационный центр".