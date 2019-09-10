В Татарстане мужчина пострадал при взрыве автомобиля в гараже

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Один кирпичный гараж полностью разрушен, еще один - частично при взрыве газового оборудования автомобиля в Набережных Челнах в Татарстане, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В гаражном кооперативе "Серп" на улице Машиностроительная произошел хлопок газового оборудования автомобиля "Нива". Произошло обрушение кирпичных стен и кровли гаража и частично соседнего гаража", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия пострадал хозяин гаража 1971 года рождения, у него ожоги 9% тела.