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РИА Новости

В Татарстане мужчина пострадал при взрыве автомобиля в гараже

08:29 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Один кирпичный гараж полностью разрушен, еще один - частично при взрыве газового оборудования автомобиля в Набережных Челнах в Татарстане, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В гаражном кооперативе "Серп" на улице Машиностроительная произошел хлопок газового оборудования автомобиля "Нива". Произошло обрушение кирпичных стен и кровли гаража и частично соседнего гаража", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в результате происшествия пострадал хозяин гаража 1971 года рождения, у него ожоги 9% тела.
Завалы обследованы, другие пострадавшие не обнаружены.
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