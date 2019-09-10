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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:26 10.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 8 сентября украинские силовики два раза нарушали перемирие. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 9 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по населенным пунктам Логвиново и Калиново.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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