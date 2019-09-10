Томича приговорили к десяти годам колонии за пособничество терроризму

НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда приговорила жителя Томской области к десяти годам колонии строгого режима за пособничество террористическим организациям, воевавшим в Сирии, сообщает во вторник УФСБ по Томской области.

"В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника международной террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад"*, деятельность которой запрещена на территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, находясь в Томской области, мужчина поддерживал членов международных террористических организаций, принимающих участие в боевых действиях на территории Сирии. Контрразведчикам удалось задокументировать факты финансирования, а также склонения студентов томских вузов уехать из России для участия в боях на стороне террористических организаций.

"Выездной коллегией Дальневосточного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности " и приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщает УФСБ.