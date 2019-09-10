Посол Киргизии поздравил Лимаренко с победой на выборах главы Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов поздравил Валерия Лимаренко с победой на досрочных выборах губернатора Сахалинской области, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Валерий Лимаренко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в РФ Аликбеком Джекшенкуловым, который находится с визитом на Сахалине. На двусторонней встрече обсуждались организация культурных мероприятий на острове в честь перекрестного года России и Киргизии в 2020 году, а также перспективы сотрудничества островного региона с Кыргызской Республикой", - отметили в пресс-службе.

"Уверен, что под вашим руководством островной регион будет ещё лучше развиваться. Также хочу передать поздравления от нашего президента. Мы очень дорожим дружбой с островным регионом, где живут добрые и воспитанные люди", - процитировала пресс-служба слова посла.

По словам Лимаренко, торгово-экономическое сотрудничество Сахалинской области с Киргизией находится лишь на начальном этапе, однако в культурной сфере налажено тесное взаимодействие. Кроме того, киргизская диаспора активно участвует в общественно-политической жизни региона и островных праздниках.

Стороны договорились, что в 2020 году на островах и в Киргизии организуют показ фильмов, знакомящий зрителей с кинематографом двух стран, в том числе с субтитрами и тифлокомментариями.