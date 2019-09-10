США отслеживают ситуацию с запуском снарядов КНДР

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Администрация США внимательно следит за ситуацией с запуском снарядов КНДР, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации.

"Мы в курсе сообщений о том, что из Северной Кореи были запущены снаряды. Мы продолжаем отслеживать ситуацию и тесно консультироваться с нашими союзниками в регионе", - сказал представитель администрации.

Согласно данным южнокорейских военных, утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая.