США отслеживают ситуацию с запуском снарядов КНДР

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Администрация США внимательно следит за ситуацией с запуском снарядов КНДР, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации.
"Мы в курсе сообщений о том, что из Северной Кореи были запущены снаряды. Мы продолжаем отслеживать ситуацию и тесно консультироваться с нашими союзниками в регионе", - сказал представитель администрации.
Согласно данным южнокорейских военных, утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая.
Накануне первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила о том, что КНДР готова во второй половине сентября провести с США обсуждение "вопросов, о которых мы говорили до сих пор".