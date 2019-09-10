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РИА Новости

США отслеживают ситуацию с запуском снарядов КНДР

02:49 10.09.2019
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© REUTERS / KCNAИспытания новой ракетной пусковой установки в КНДР. 24 августа 2019
Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР. 24 августа 2019
© REUTERS / KCNA
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Администрация США внимательно следит за ситуацией с запуском снарядов КНДР, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации.
"Мы в курсе сообщений о том, что из Северной Кореи были запущены снаряды. Мы продолжаем отслеживать ситуацию и тесно консультироваться с нашими союзниками в регионе", - сказал представитель администрации.
Согласно данным южнокорейских военных, утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая.
Накануне первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила о том, что КНДР готова во второй половине сентября провести с США обсуждение "вопросов, о которых мы говорили до сих пор".
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01:43РИА Новости
КНДР снова провела пуски снарядов в сторону Японского моря
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