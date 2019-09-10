В Лондоне Рааб обсудит с главой финского МИД российско-украинские отношения

ХЕЛЬСИНКИ, 10 сен — РИА Новости. Российско-украинские отношения, изменение климата и ситуацию в Персидском заливе обсудит в Лондоне во вторник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает финское внешнеполитическое ведомство.
"Министр иностранных дел Пекка Хаависто посетит Лондон 10 сентября и встретится с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Хаависто также встретится с Томом Тугендхатом, председателем комитета по иностранным делам британской палаты общин", - говорится в сообщении.
Министры иностранных дел обсудят актуальные вопросы, включая Brexit, трансатлантические отношения, российско-украинскую ситуацию, изменение климата и ситуацию в Персидском заливе, добавили в ведомстве.
Кроме того, Хаависто выступит на заседании высокого уровня под названием "На пути к климатически нейтральному будущему - амбициям, решениям, действиям", организованном в резиденции посла Финляндии в Лондоне, уточняет МИД.