В Лондоне Рааб обсудит с главой финского МИД российско-украинские отношения

ХЕЛЬСИНКИ, 10 сен — РИА Новости. Российско-украинские отношения, изменение климата и ситуацию в Персидском заливе обсудит в Лондоне во вторник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает финское внешнеполитическое ведомство.

"Министр иностранных дел Пекка Хаависто посетит Лондон 10 сентября и встретится с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Хаависто также встретится с Томом Тугендхатом, председателем комитета по иностранным делам британской палаты общин", - говорится в сообщении.

Министры иностранных дел обсудят актуальные вопросы, включая Brexit, трансатлантические отношения, российско-украинскую ситуацию, изменение климата и ситуацию в Персидском заливе, добавили в ведомстве.