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РИА Новости

Госбюро расследований Украины может допросить Порошенко с детектором лжи

00:17 10.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Государственно бюро расследований Украины намерено во вторник в третий раз допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко. Допрос может пройти с применением полиграфа. Порошенко уже дважды не приходил на допросы.
Ранее пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, всего он фигурирует в 13 делах. При этом бывший генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что Порошенко не имеет статуса подозреваемого ни в одном деле.
ИГНОРИРОВАНИЕ ПОВЕСТОК
Ранее Порошенко проигнорировал две повестки на допрос в Госбюро. Его адвокат Игорь Головань заявлял, что в первый раз Порошенко не пришел из-за занятости в Верховной раде. Второй раз бывший президент не пришел на допрос из-за якобы несвоевременно врученной ему повестки. При этом Иванова заявила, что повестки были вручены в установленные законом сроки.
Порошенко не пришел на допрос по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями, а также по делу о вмешательстве в деятельность судебных органов по заявлению судей Окружного административного суда.
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Также Иванова сообщила, что бывший президент вызывается на допросы 13, 18, 27 сентября и 3 октября. При этом она не сказала, в рамках каких дел. Она также не назвала время, на которое вызывается бывший президент.
Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
ДОПРОС НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ
Печерский районный суд Киева ранее предоставил госбюро разрешение на применение полиграфа для допроса Порошенко. Пресс-секретарь ведомства Иванова заявила, что для использования детектора лжи необходимо согласие допрашиваемого. Директор бюро Роман Труба заявил, что следующий допрос экс-президента может пройти с применением детектора лжи.
"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал он в своем Telegram-канале.
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Порошенко заявил, что не доверяет госбюро, но готов пройти детектор лжи в эфире телеканала "Прямой".
СЕРИЯ ДЕЛ
Всего Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, в трех он имеет статус свидетеля. Украинский юрист Андрей Портнов заявлял, что многие дела против Порошенко возбуждены по его заявлениям. Он сообщил, что правоохранители в том числе расследуют дела против бывшего президента из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам.
Также правоохранители расследуют дело о хищениях в армии, в нем, помимо Порошенко, фигурирует экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и чиновники госконцерна "Укроборонпром".
В мае госбюро возбудило еще одно дело против Порошенко о госизмене. Бывшего президента обвинили в госизмене из-за того, что он отправил украинских моряков в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.
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Помимо этого, ведомство расследует дело о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о продаже завода "Кузница на Рыбальском".
Луценко, еще находясь на посту генпрокурора, заявлял, что Порошенко является свидетелем во всех уголовных делах, в которых фигурирует его имя, он не является подозреваемым ни в одном деле.
Защитник бывшего президента Игорь Головань считает, что правовых оснований для продолжения уголовных производств в отношении его подзащитного нет.
"Никаких правовых оснований для продолжения этих уголовных производства нет, считаю и уверен, что все эти многочисленные производства — это просто дымовая завеса", - сказал Головань.
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ПЕРСПЕКТИВА РАССЛЕДОВАНИЯ
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у возбужденных против Порошенко дел есть судебная перспектива, экс-президент может сесть в тюрьму, в лучшем случае - "будет где-то политическое убежище просить, за имущество свое всю жизнь бороться".
"Единственное, что его (Портнова – ред.) может остановить — это если вдруг новая власть войдет в какие-то договоренности по сохранению какого-то там иммунитета Петра Алексеевича. Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович его "перекусит", найдет, достанет. И Петр Алексеевич будет где-то политическое убежище просить, где-то за имущество свое всю жизнь бороться. Ну, а в худшем варианте, закроет его" – сказал Вовк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному на YouTube.
На вопрос, допускает ли он, что Порошенко может сесть в тюрьму, Вовк ответил: "Безусловно". "Никакой иммунитет его не спасет от этого. Смотрите, если Портнов этим занимается, Петру Алексеевичу надо переживать", - заключил Вовк.
Украинский политолог Елена Дяченко убеждена, что расследования уголовных дел против бывшего президента Украины будут доведены до конца, ответственности, в случае доказательства его вины, избежать не удастся.
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"Эти дела уже нельзя просто так закрыть по отсутствию состава преступления, это технически невозможно. После их открытия правоохранители обязаны проводить следственные действия, обязаны осуществлять процессуальное руководство. Запущен механизм, который остановить нельзя. Никто не будет покрывать, никто не будет закрывать ни на что глаза", - сказала Дяченко РИА Новости.
По ее словам, сейчас эти производства движутся не так интенсивно, как хотелось бы обществу, но сам факт возбуждения этих дел говорит о том, что ситуация в стране и обществе кардинально поменялась.
"Порошенко больше не рассматривается как априори невиновный человек. Он потерял вместе со своей должностью иммунитет от юридической ответственности, теперь он ее полностью несет", - сказала эксперт.
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