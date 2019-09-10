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РИА Новости

Самые эффектные снимки конкурса Wildlife Photographer of the Year

15:22 10.09.2019 (обновлено: 15:36 10.09.2019)
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Организаторы конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019 выделили из числа претендентов на победу снимки, получившие наиболее высокие оценки. Пятнадцать великолепных кадров — в подборке Ria.ru.
© Фото : Peter Haygarth/ WPOTY 2019

"Как кошка с собакой". Кадр Питера Хейгарта (Peter Haygarth) мог бы стать отличной иллюстрацией к известному выражению.

Peter Haygarth. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
1 из 15

"Как кошка с собакой". Кадр Питера Хейгарта (Peter Haygarth) мог бы стать отличной иллюстрацией к известному выражению.

© Фото : Peter Haygarth/ WPOTY 2019
© Фото : Carlos Perez Naval/ WPOTY 2019

Юному фотографу Карлосу Пересу Навалю (Carlos Pérez Naval) во время поездки в Панаму удалось сфотографировать ленивца, висящего не дереве, и уловить атмосферу леса.

Carlos Perez Naval. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
2 из 15

Юному фотографу Карлосу Пересу Навалю (Carlos Pérez Naval) во время поездки в Панаму удалось сфотографировать ленивца, висящего не дереве, и уловить атмосферу леса.

© Фото : Carlos Perez Naval/ WPOTY 2019
© Фото : Ralf Schneider/ WPOTY 2019

Умеют же некоторые уснуть сном младенца, или, по версии Ральфа Шнайдера (Ralf Schneider), "как тюлень Уэдделла".

Ralf Schneider. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
3 из 15

Умеют же некоторые уснуть сном младенца, или, по версии Ральфа Шнайдера (Ralf Schneider), "как тюлень Уэдделла".

© Фото : Ralf Schneider/ WPOTY 2019
© Фото : Fabien Michenet/ WPOTY 2019

Похоже, маленькая рыбка, забравшись под купол медузы, нашла надежную защиту от неприятностей, которые могут подстерегать в глубине моря. Автор фото — Фабьен Мишене (Fabien Michenet).

Fabien Michenet. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
4 из 15

Похоже, маленькая рыбка, забравшись под купол медузы, нашла надежную защиту от неприятностей, которые могут подстерегать в глубине моря. Автор фото — Фабьен Мишене (Fabien Michenet).

© Фото : Fabien Michenet/ WPOTY 2019
© Фото : Michel Roggo/ WPOTY 2019

Фото Мишеля Рогго (Michel Roggo) удивляет еще больше, если знать, что запечатленные на нем растения тянутся к небу со дна Невшательского озера в Швейцарии.

Michel Roggo. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
5 из 15

Фото Мишеля Рогго (Michel Roggo) удивляет еще больше, если знать, что запечатленные на нем растения тянутся к небу со дна Невшательского озера в Швейцарии.

© Фото : Michel Roggo/ WPOTY 2019
© Фото : Adrian Hirschi/ WPOTY 2019

Детеныш гиппопотама плескался рядом с матерью, когда внезапно подвергся нападению. Жестокая сцена на озере Кариба в Зимбабве попала в объектив камеры Адриана Хирши (Adrian Hirschi).

Adrian Hirschi. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
6 из 15

Детеныш гиппопотама плескался рядом с матерью, когда внезапно подвергся нападению. Жестокая сцена на озере Кариба в Зимбабве попала в объектив камеры Адриана Хирши (Adrian Hirschi).

© Фото : Adrian Hirschi/ WPOTY 2019
© Фото : Minghui Yuan/ WPOTY 2019

Такая клетка защищает гусеницу, когда та превращается в куколку. Фото Minghui Yuan.

Minghui Yuan. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
7 из 15

Такая клетка защищает гусеницу, когда та превращается в куколку. Фото Minghui Yuan.

© Фото : Minghui Yuan/ WPOTY 2019
© Фото : Diana Rebman/ WPOTY 2019

Морозным утром на острове Хоккайдо фотограф Диана Ребман (Diana Rebman) заметила, как птицы слетелись к замерзшему дереву и по очереди клевали сосульку, пытаясь утолить жажду.

Diana Rebman. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
8 из 15

Морозным утром на острове Хоккайдо фотограф Диана Ребман (Diana Rebman) заметила, как птицы слетелись к замерзшему дереву и по очереди клевали сосульку, пытаясь утолить жажду.

© Фото : Diana Rebman/ WPOTY 2019
© Фото : Thomas P. Peschak/ WPOTY 2019

Любопытство сильнее страха. "Трогательное доверие". Автор фото — Томас Пещак (Thomas P Peschak), специализирующий на съемке морских глубин.

Thomas P. Peschak. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
9 из 15

Любопытство сильнее страха. "Трогательное доверие". Автор фото — Томас Пещак (Thomas P Peschak), специализирующий на съемке морских глубин.

© Фото : Thomas P. Peschak/ WPOTY 2019
© Фото : Matthew Ware/ WPOTY 2019

Черепаха погибла, попав в капкан из мусора. Пугающий кадр Мэтью Уэйра (Matthew Ware) заставляет задуматься о проблеме загрязнения океана.

Matthew Ware. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
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Черепаха погибла, попав в капкан из мусора. Пугающий кадр Мэтью Уэйра (Matthew Ware) заставляет задуматься о проблеме загрязнения океана.

© Фото : Matthew Ware/ WPOTY 2019
© Фото : Alex Mustard/ WPOTY 2019

Этот "Круг жизни" фотограф Алекс Мастард (Alex Mustard) наблюдал в водах Красного моря.

Alex Mustard. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
11 из 15

Этот "Круг жизни" фотограф Алекс Мастард (Alex Mustard) наблюдал в водах Красного моря.

© Фото : Alex Mustard/ WPOTY 2019
© Фото : Jason Bantle/ WPOTY 2019

Енот облюбовал брошенный на ферме в Канаде автомобиль. "Удачный взлом", согласны с фотографом Джейсоном Бэнтлом (Jason Bantle) организаторы конкурса.

Jason Bantle. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
12 из 15

Енот облюбовал брошенный на ферме в Канаде автомобиль. "Удачный взлом", согласны с фотографом Джейсоном Бэнтлом (Jason Bantle) организаторы конкурса.

© Фото : Jason Bantle/ WPOTY 2019
© Фото : Frank Deschandol/ WPOTY 2019

Долгоносик, запечатленный Фрэнком Дешандолом (Frank Deschandol), мертв, а его "усики" — это плоды грибка-паразита, проросшего сквозь тело насекомого.

Frank Deschandol. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
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Долгоносик, запечатленный Фрэнком Дешандолом (Frank Deschandol), мертв, а его "усики" — это плоды грибка-паразита, проросшего сквозь тело насекомого.

© Фото : Frank Deschandol/ WPOTY 2019
© Фото : Jo-Anne McArthur/ WPOTY 2019

"Стена позора" Джо-Энн МакАртур (Jo-Anne McArthur) обращает внимание на жестокий фестиваль гремучих змей в Техасе, где пресмыкающихся убивают ради забавы.

Jo-Anne McArthur. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
14 из 15

"Стена позора" Джо-Энн МакАртур (Jo-Anne McArthur) обращает внимание на жестокий фестиваль гремучих змей в Техасе, где пресмыкающихся убивают ради забавы.

© Фото : Jo-Anne McArthur/ WPOTY 2019
© Фото : Eduardo Del Álamo/ WPOTY 2019

"Если бы пингвины могли летать", — переживают за героя фотограф Эдуардо дель Аламо (Eduardo Del Álamo) и все, кто смотрит на получившийся кадр.

Eduardo Del Álamo. Работа участника конкурса Wildlife Photographer of the Year 2019
15 из 15

"Если бы пингвины могли летать", — переживают за героя фотограф Эдуардо дель Аламо (Eduardo Del Álamo) и все, кто смотрит на получившийся кадр.

© Фото : Eduardo Del Álamo/ WPOTY 2019
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