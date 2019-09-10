Самые эффектные снимки конкурса Wildlife Photographer of the Year

"Как кошка с собакой". Кадр Питера Хейгарта (Peter Haygarth) мог бы стать отличной иллюстрацией к известному выражению.
"Как кошка с собакой". Кадр Питера Хейгарта (Peter Haygarth) мог бы стать отличной иллюстрацией к известному выражению.
Юному фотографу Карлосу Пересу Навалю (Carlos Pérez Naval) во время поездки в Панаму удалось сфотографировать ленивца, висящего не дереве, и уловить атмосферу леса.
Юному фотографу Карлосу Пересу Навалю (Carlos Pérez Naval) во время поездки в Панаму удалось сфотографировать ленивца, висящего не дереве, и уловить атмосферу леса.
Умеют же некоторые уснуть сном младенца, или, по версии Ральфа Шнайдера (Ralf Schneider), "как тюлень Уэдделла".
Умеют же некоторые уснуть сном младенца, или, по версии Ральфа Шнайдера (Ralf Schneider), "как тюлень Уэдделла".
Похоже, маленькая рыбка, забравшись под купол медузы, нашла надежную защиту от неприятностей, которые могут подстерегать в глубине моря. Автор фото — Фабьен Мишене (Fabien Michenet).
Похоже, маленькая рыбка, забравшись под купол медузы, нашла надежную защиту от неприятностей, которые могут подстерегать в глубине моря. Автор фото — Фабьен Мишене (Fabien Michenet).
Фото Мишеля Рогго (Michel Roggo) удивляет еще больше, если знать, что запечатленные на нем растения тянутся к небу со дна Невшательского озера в Швейцарии.
Фото Мишеля Рогго (Michel Roggo) удивляет еще больше, если знать, что запечатленные на нем растения тянутся к небу со дна Невшательского озера в Швейцарии.
Детеныш гиппопотама плескался рядом с матерью, когда внезапно подвергся нападению. Жестокая сцена на озере Кариба в Зимбабве попала в объектив камеры Адриана Хирши (Adrian Hirschi).
Детеныш гиппопотама плескался рядом с матерью, когда внезапно подвергся нападению. Жестокая сцена на озере Кариба в Зимбабве попала в объектив камеры Адриана Хирши (Adrian Hirschi).
Такая клетка защищает гусеницу, когда та превращается в куколку. Фото Minghui Yuan.
Такая клетка защищает гусеницу, когда та превращается в куколку. Фото Minghui Yuan.
Морозным утром на острове Хоккайдо фотограф Диана Ребман (Diana Rebman) заметила, как птицы слетелись к замерзшему дереву и по очереди клевали сосульку, пытаясь утолить жажду.
Морозным утром на острове Хоккайдо фотограф Диана Ребман (Diana Rebman) заметила, как птицы слетелись к замерзшему дереву и по очереди клевали сосульку, пытаясь утолить жажду.
Любопытство сильнее страха. "Трогательное доверие". Автор фото — Томас Пещак (Thomas P Peschak), специализирующий на съемке морских глубин.
Любопытство сильнее страха. "Трогательное доверие". Автор фото — Томас Пещак (Thomas P Peschak), специализирующий на съемке морских глубин.
Черепаха погибла, попав в капкан из мусора. Пугающий кадр Мэтью Уэйра (Matthew Ware) заставляет задуматься о проблеме загрязнения океана.
Черепаха погибла, попав в капкан из мусора. Пугающий кадр Мэтью Уэйра (Matthew Ware) заставляет задуматься о проблеме загрязнения океана.
Этот "Круг жизни" фотограф Алекс Мастард (Alex Mustard) наблюдал в водах Красного моря.
Этот "Круг жизни" фотограф Алекс Мастард (Alex Mustard) наблюдал в водах Красного моря.
Енот облюбовал брошенный на ферме в Канаде автомобиль. "Удачный взлом", согласны с фотографом Джейсоном Бэнтлом (Jason Bantle) организаторы конкурса.
Енот облюбовал брошенный на ферме в Канаде автомобиль. "Удачный взлом", согласны с фотографом Джейсоном Бэнтлом (Jason Bantle) организаторы конкурса.
Долгоносик, запечатленный Фрэнком Дешандолом (Frank Deschandol), мертв, а его "усики" — это плоды грибка-паразита, проросшего сквозь тело насекомого.
Долгоносик, запечатленный Фрэнком Дешандолом (Frank Deschandol), мертв, а его "усики" — это плоды грибка-паразита, проросшего сквозь тело насекомого.
"Стена позора" Джо-Энн МакАртур (Jo-Anne McArthur) обращает внимание на жестокий фестиваль гремучих змей в Техасе, где пресмыкающихся убивают ради забавы.
"Стена позора" Джо-Энн МакАртур (Jo-Anne McArthur) обращает внимание на жестокий фестиваль гремучих змей в Техасе, где пресмыкающихся убивают ради забавы.
"Если бы пингвины могли летать", — переживают за героя фотограф Эдуардо дель Аламо (Eduardo Del Álamo) и все, кто смотрит на получившийся кадр.
"Если бы пингвины могли летать", — переживают за героя фотограф Эдуардо дель Аламо (Eduardo Del Álamo) и все, кто смотрит на получившийся кадр.