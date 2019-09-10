Дженнифер Энистон раскритиковали за слишком отретушированные фотографии

Так, один из пользователей написал в инстаграме журнала, что у актрисы слишком темные волосы на фотографиях, другой подчеркнул, что снимки подверглись слишком сильной обработке, третий спросил, "когда же можно будет увидеть настоящую Дженнифер", четвертого возмутило то, что у Энистон на одном фото больше веснушек, чем на другом.