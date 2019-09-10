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РИА Новости
Культура

Дженнифер Энистон раскритиковали за слишком отретушированные фотографии

00:17 10.09.2019
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© AP Photo / Francois MoriАмериканская актриса Дженнифер Энистон
Американская актриса Дженнифер Энистон
© AP Photo / Francois Mori
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Дженнифер Энистон раскритиковали за серию снимков для октябрьского номера Instyle, в котором будет опубликовано интервью с актрисой. Поклонникам звезды показалось, что фотографии чересчур отретушированы, сообщает Mirror.
Так, один из пользователей написал в инстаграме журнала, что у актрисы слишком темные волосы на фотографиях, другой подчеркнул, что снимки подверглись слишком сильной обработке, третий спросил, "когда же можно будет увидеть настоящую Дженнифер", четвертого возмутило то, что у Энистон на одном фото больше веснушек, чем на другом.
Издание опубликует интервью с актрисой - "женщиной, которой есть чем гордиться".
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