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РИА Новости

Наступление эры киборгов: наука восполняет недостатки человека

03:00 10.09.2019 (обновлено: 04:19 10.09.2019)
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© Depositphotos / vitaliy_sokolЧеловек и робот
Человек и робот
© Depositphotos / vitaliy_sokol
Современный уровень развития технологий позволяет воплотиться научным идеям, которые еще недавно казались фантастическими, относящимися к далекому будущему. Благодаря научному прогрессу человечество приблизилось к воплощению в жизнь идей трансгуманизма. Над созданием нейроинтерфейсов для компенсации физических недостатков и расширения возможностей человека работают, в том числе, ученые из университетов, входящих в Проект 5-100.

Путь к здоровью и бессмертию

С древнейших времен люди мечтают о расширении границ своих возможностей и достижении бессмертия. К этому стремились адепты китайского даосизма, европейские алхимики и другие ученые и мистики. С 1980-х годов их поиски продолжают трансгуманисты (от лат. trans — через и homo — человек). Они утверждают, что именно наука сможет компенсировать физические недостатки и инвалидность, преодолеть старение и смерть.
Большинство трансгуманистов поддерживают идею "киборгизации" – создания искусственных органов человека и замену большей части его тела приборами, которые в случае поломки можно ремонтировать и менять. Образ "человека-машины" традиционно существовал в мифологии и сказках, но сам термин "киборг" возник только в 1960 году при разработке концепции расширения возможностей человека для выживания вне Земли.
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26 августа, 08:11РИА Новости
Процесс сборки робота с человеческим сознанием уже начался
Еще 20 лет назад научная фантастика помещала киборгов (машинно-человеческих гибридов) в неопределенное будущее. Однако в июле этого года член Лондонского королевского общества Джеймс Лавлок выпустил книгу, в которой утверждает, что "эпоха людей на этой планете может скоро закончиться".
Это связано со значительным прорывом, сделанным учеными в области создания так называемых нейроинтерфейсов. Речь идет о системах обмена данными на основе компьютерных программ, позволяющих подключать к мозгу человека и животных кибер-конечности, искусственные глаза и даже те органы чувств, аналогов которых нет в природе.

Пациент под контролем

По мнению предпринимателя Илона Маска, современные люди уже стали киборгами: симбиоз человека и машины начался, поскольку люди воспринимают свои смартфоны – с их техническими возможностями и огромной памятью – как продолжение самих себя.
Смартфон со специальной программой на основе нейронной сети может стать инновационным средством помощи пациентам с болезнью Паркинсона – тяжелым заболеванием головного мозга.
Нейроинтерфейс: как законнектиться с искусственным интеллектом
21 июня 2018, 09:00Навигатор абитуриента
Нейроинтерфейс: как законнектиться с искусственным интеллектом
Ученые Санкт-Петербургского электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали уникальный способ дистанционного мониторинга состояния больных. Программа в автоматическом режиме заполняет дневники пациентов и анализирует перед приемом у врача комплексную картину состояния за любой период.
Разработка может служить альтернативой ежедневному наблюдению врача и значительно снижает риск неверной оценки пациентом своего состояния.
"Данные снимаются с устройства в фоновом режиме, шесть встроенных датчиков позволяют отследить активность пациента, тремор, дискинезию и другие симптомы, показательные для оценки состояния", – рассказала профессор кафедры вычислительной техники СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Юлия Шичкина.

Бионические протезы

Уже в ближайшем будущем ученые могут сделать решение проблемы инвалидности недорогим и доступным для всех пациентов.
Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали бионический протез ступни и голени, который позволяет достичь более естественной подвижности, чем аналоги.
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22 мая 2018, 08:02РИА Новости
Студенты ДВФУ разработали более подвижный протез ноги
"Сейчас мы заканчиваем разработку прототипа. Основные детали и моменты смоделированы, проработаны. В планах – приблизить стоимость нашей активной стопы к стоимости хорошей пассивной (среди аналогов)", – рассказал лидер проекта, студент Школы естественных наук ДВФУ Даниил Сербинович.
Исследователи разработали собственное программное обеспечение для снятия телеметрии с датчиков, расположенных на ноге здорового человека. С помощью полученных данных они обучили модель нейронной сети предсказывать правильное движение стопы.

Умная одежда

Согласно популярной среди футурологов теории, естественная эволюция человека достигла своего предела, и теперь должна начаться эволюция искусственная, подконтрольная самим людям. В будущем на смену Homo sapiens придет более совершенный вид человека, который избавится от большей части телесных ограничений.
"Мио-интерфейс" ученых Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" преобразовывает электрическую активность мышц в сигналы и позволяет дистанционно управлять техническими устройствами (от смартфона до системы "умный дом"), а также создавать умную одежду для спортсменов, считывающую различные показатели.
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Слуга, друг или хозяин: кем станет искусственный интеллект для человечества
Проект стал победителем китайско-российской премии индустриальных инноваций "Innovation Awards".
"Преимущество нашей разработки, по сравнению с аналогами, заключается в высокой точности и низкой задержке распознавания устройства, а также в возможности использовать достаточно широкий набор различных алгоритмов распознавания. Мы только что закончили создавать рабочий прототип", – рассказал магистрант Высшей инжиниринговой школы НИЯУ МИФИ Булат Айтбаев.

Человек в новом смысле слова

"Постчеловек" будущего уже не будет человеком в привычном нам смысле слова, а сами люди, с точки зрения биологии, могут потерять единую видовую принадлежность, считают ученые. Анализ новых форм интеграции телесности и техники помогает расширить в том числе и современный философский взгляд на человека.
"Даже если мы пока не киборги в прямом смысле слова, то есть не имеем искусственных органов, фактически в нашей повседневной социальной деятельности мы давно стали биороботами, ибо подчиняемся набору алгоритмов и следуем за программами в нашей далеко не естественной жизни. От навигации и общения в соцсетях до войны дронов – все подчинено сегодня не чьей-то воле, а непрерывно обучающемуся искусственному интеллекту", – рассказал руководитель Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Игорь Чубаров.
Роботы среди людей: что они делают и как их распознать
13 декабря 2016, 11:03Навигатор абитуриента
Роботы среди людей: что они делают и как их распознатьЧто такое роботы, где их используют, в чем их отличие от автоматических механизмов? Есть ли права у искусственно созданных разумных существ? Ответы на эти и другие вопросы в новой инфографике, подготовленной «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня» совместно с НИЯУ МИФИ.
Любой человек, даже создатель искусственных нейронных сетей, не может полностью понять их работу, однако он может изучать поведение подчиненных им машин и их воздействие на человека и общество с точки зрения социологии и антропологии.
"В междисциплинарных "трансгуманистических" исследованиях, инициированных в ТюмГУ, мы изучаем обратное влияние софта, современных медиа и машин на человека и общество, наши идентичности и способы коммуникации в широком социокультурном и историческом контексте", – сообщил Игорь Чубаров.
По его словам, это поможет избежать негативного и неподконтрольного воздействия технологий на нашу жизнь.
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Университетская наукаНавигатор абитуриентаСанкт-Петербургский электротехнический университетДальневосточный федеральный университетНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Тюменский государственный университетТехнологииРИА Наука
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