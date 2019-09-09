Встречи России и США по противостоянию терроризму станут ежегодными

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Встречи США и России по противостоянию террористам станут ежегодными и в ближайшее время продолжатся на уровне экспертов, сообщил госдепартамент по итогам консультаций первого замгоссекретаря США Джона Салливана и первого замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова в Вене.

"США и Россия согласились проводить диалог двух стран по противостоянию терроризму на высоком уровне на ежегодной основе, а также (согласились), чтобы американские и российские эксперты по противостоянию терроризму встретились в предстоящие месяцы, чтобы изучить возможности для дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении госдепартамента.