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РИА Новости

Встречи России и США по противостоянию терроризму станут ежегодными

21:55 09.09.2019 (обновлено: 22:24 09.09.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Встречи США и России по противостоянию террористам станут ежегодными и в ближайшее время продолжатся на уровне экспертов, сообщил госдепартамент по итогам консультаций первого замгоссекретаря США Джона Салливана и первого замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова в Вене.
"США и Россия согласились проводить диалог двух стран по противостоянию терроризму на высоком уровне на ежегодной основе, а также (согласились), чтобы американские и российские эксперты по противостоянию терроризму встретились в предстоящие месяцы, чтобы изучить возможности для дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении госдепартамента.
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