В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера "Адмирал Нахимов"

СЕВЕРОДВИНСК, 9 сен – РИА Новости. Готовность тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", проходящего ремонт с модернизацией на "Севмаше", сейчас составляет 50%, в конце 2022 года корабль будет сдан ВМФ России, сообщил в понедельник журналистам замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
"Это будет самый мощный корабль Военно-морского флота. Мы проверили ход работ, готовность корабля сейчас на уровне 50%.", - сказал он.
Криворучко отметил, что Министерство обороны обеспечивает его строгое финансироваие. "В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
"Как мы и договорились с предприятием "Севмаш", получение корабля ожидаем в конце 2022 года. Эти сроки не вызывают сомнения", - подчеркнул замминистра обороны.
Криворучко добавил, что это будет "самый современный крейсер, вооруженный высокоточным оружием большой дальности": Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО" Форт-М" и "Панцирь-М", а также мощным противолодочным вооружением "Пакет-НК" и "Ответ".