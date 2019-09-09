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РИА Новости

В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера "Адмирал Нахимов"

20:46 09.09.2019
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Архивное фото
СЕВЕРОДВИНСК, 9 сен – РИА Новости. Готовность тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", проходящего ремонт с модернизацией на "Севмаше", сейчас составляет 50%, в конце 2022 года корабль будет сдан ВМФ России, сообщил в понедельник журналистам замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
"Это будет самый мощный корабль Военно-морского флота. Мы проверили ход работ, готовность корабля сейчас на уровне 50%.", - сказал он.
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Криворучко отметил, что Министерство обороны обеспечивает его строгое финансироваие. "В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
"Как мы и договорились с предприятием "Севмаш", получение корабля ожидаем в конце 2022 года. Эти сроки не вызывают сомнения", - подчеркнул замминистра обороны.
Криворучко добавил, что это будет "самый современный крейсер, вооруженный высокоточным оружием большой дальности": Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО" Форт-М" и "Панцирь-М", а также мощным противолодочным вооружением "Пакет-НК" и "Ответ".
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Алексей КриворучкоМинистерство обороны РФСевмашРоссияБезопасность
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