В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера "Адмирал Нахимов"

СЕВЕРОДВИНСК, 9 сен – РИА Новости. Готовность тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", проходящего ремонт с модернизацией на "Севмаше", сейчас составляет 50%, в конце 2022 года корабль будет сдан ВМФ России, сообщил в понедельник журналистам замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

"Это будет самый мощный корабль Военно-морского флота. Мы проверили ход работ, готовность корабля сейчас на уровне 50%.", - сказал он.

Криворучко отметил, что Министерство обороны обеспечивает его строгое финансироваие. "В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.

"Как мы и договорились с предприятием "Севмаш", получение корабля ожидаем в конце 2022 года. Эти сроки не вызывают сомнения", - подчеркнул замминистра обороны.