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РИА Новости

В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

19:43 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУ здания, подвергшегося пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
У здания, подвергшегося пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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У здания, подвергшегося пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о восьми нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"С начала текущих суток, по состоянию на 18.00 (совпадает с мск), враг шесть раз нарушил режим прекращения огня с применением 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатомётов, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
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