В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР сообщили о восьми нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.