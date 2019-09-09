В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о восьми нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"С начала текущих суток, по состоянию на 18.00 (совпадает с мск), враг шесть раз нарушил режим прекращения огня с применением 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатомётов, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru